¿Por qué es importante la auditoría de Instagram?, por Ariadna de Érimos Digital

domingo, 23 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

En una era dominada por las redes sociales, estas se han convertido en un trampolín para el auge de empresas y emprendimientos. Actualmente, Instagram no es solo un sitio para subir contenido personal, sino que varias empresas han usado esta plataforma para expandir la visibilidad de sus negocios.

Realizar un análisis completo del perfil es importante para corregir errores que eviten el aprovechamiento máximo de esta plataforma. De esta necesidad surgen especialistas en el área como Ariadna, de la agencia de marketing Érimos Digital. Entre otras funciones, realiza auditorías de Instagram con la finalidad de brindar herramientas para minimizar errores y destacar en esta red social.

¿Por qué Instagram es una herramienta esencial en el marketing empresarial ? El marketing digital es una excelente manera de dar a conocer un producto, marca o servicio, es por ello que se ha convertido en parte esencial de las empresas. Instagram es una de las plataformas más empleadas para este fin debido a que cuenta con herramientas que ayudan a aumentar la visibilidad. Además, en la actualidad cuenta con más de 1.000 millones de usuarios, permitiendo un mayor alcance para las empresas.

Con Instagram, los empresarios y emprendedores pueden tener una interacción directa con los usuarios por medio de la mensajería o comentarios. Aparte de ello, el número de likes en las publicaciones evidencia los productos más atractivos para los usuarios, permitiendo al empresario tener una visión más clara de los intereses de sus clientes y, por ende, aumentar el número de ventas.

Realizar una auditoría en Instagram de la mano de Érimos Digital La importancia de una auditoría en Instagram radica en encontrar posibles errores o puntos débiles y ofrecer soluciones inmediatas. Cuando Ariadna de Érimos Digital efectúa una auditoría, realiza una valoración exhaustiva del perfil. Analiza los hashtags, textos, imágenes, contenidos, biografía y destacados, con el propósito de hacer recomendaciones para mejorar el sitio. De este modo, enseña a sus clientes a explotar la cuenta empresarial al máximo, de manera profesional y estratégica. Con esto, los empresarios consiguen aumentar su número de seguidores con personas que estén realmente interesadas en sus productos.

El plan de auditoría de Ariadna también incluye un informe en PDF con todo lo evaluado a detalle para que el cliente puede consultarlo cuando necesite. Además de ello, abarca una sesión de una hora con Ariadna vía Zoom para resolver todas las inquietudes existentes.

Con el servicio de auditoría de Instagram de Érimos Digital, los clientes no solo conocen los problemas en su perfil, sino que se abastecen de herramientas útiles para resolverlas con un acompañamiento en todo el proceso que busca que los clientes sean autónomos en la gestión de sus cuentas.

