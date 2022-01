Beneficios del frío industrial para la conservación de frutas y hortalizas, por Aacore Supply

Para que las hortalizas y las frutas lleguen al consumidor final en óptimas condiciones se requiere de sistemas de refrigeración y conservación. La temperatura, la humedad y la ventilación deben mantenerse dentro de ciertos parámetros para que esto sea posible. En caso contrario, es probable que aparezca el moho en los alimentos, los cambios de textura, la aceleración de la maduración y la alteración del sabor.

La forma de prevenir todos estos problemas es mediante la utilización de cámaras frigoríficas modulares como las que comercializa la firma Aacore Supply. Además, estos son proveedores de repuestos de todos los equipos que venden.

Temperatura y humedad justas para la conservación de los productos La temperatura incide en los alimentos de distinta forma. Hay frutas y hortalizas consideradas climatéricas, que son aquellas que siguen madurando después de haber sido separadas de la planta. Las no climatéricas interrumpen su proceso de maduración cuando se las cosecha por lo que esto debe hacerse en el momento en el que alcanzaron su punto óptimo para el consumo.

Es vital que la temperatura de una cámara frigorífica modular sea la indicada. Si es demasiado elevada no va a lograr retrasar la maduración en las climatéricas o el deterioro en las no climatéricas. Por otra parte, una temperatura demasiado baja también puede provocar alteraciones no deseadas en las frutas y hortalizas.

La humedad de los sistemas de refrigeración también incide directamente en la calidad con la que el producto llega a los consumidores. Durante la maduración, los frutos pierden agua de forma natural. Por eso, la humedad de una cámara frigorífica modular debe ubicarse en el 85% en el caso de las frutas y en el 95% cuando se guardan verduras.

Por otra parte, un exceso de humedad contribuye a la aparición de moho y microorganismos que afectan la calidad del producto. Para mantener a la humedad en sus niveles óptimos, los equipos de última tecnología incluyen programas de control. Además, una mala ventilación o un exceso de oxígeno estimulan la fermentación y alteran el sabor de los alimentos.

Una firma con trayectoria en el sector del frío industrial Contar con sistemas de refrigeración de alta calidad evita problemas de almacenamiento y conservación. La actividad de muchas empresas depende de la calidad de los productos que ofrecen. Si las frutas u hortalizas llegan al consumidor en mal estado, la marca que las provee sufre un desgaste perjudicial para su actividad.

En Aacore Supply brindan asesoramiento personalizado para que cada empresa obtenga la cámara frigorífica modular con las características indicadas para su operación. En la tienda online es posible acceder a distintos equipos como los evaporadores de CO2 o los aeroenfriadores, entre otros.

Aacore Supply cuenta con todo lo relacionado con sistemas de refrigeración para que cada empresa que se dedica al comercio de frutas y hortalizas pueda contar con equipos eficientes que garanticen la calidad y seguridad de sus productos.