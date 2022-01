El aumento en la demanda de plazas de garaje, los motivos para invertir con ParkingYa! Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 14:35 h (CET)

El incremento de la demanda de plazas de garaje y aparcamientos enteros continúa en ascenso, razón por la cual invertir en este activo inmobiliario se mantiene como una opción recomendable. Es una buena opción para el pequeño inversor que busca rentabilidad a largo plazo de forma segura y con un mínimo importe.

Los factores que influyen actualmente en el crecimiento de la demanda de plazas de garaje son diversos. Principalmente, las restricciones para aparcar en el centro de las ciudades y el retorno progresivo a las oficinas después de una larga temporada de pandemia, que ha llevado a los ciudadanos a preferir trasladarse en vehículo propio antes que abordar el transporte público y exponerse a posibles contagios.

En ParkingYa, los pequeños ahorradores que deseen comenzar a invertir en este activo inmobiliario pueden encontrar un sitio web intuitivo, fácil de usar y con un servicio completo para encontrar algunas de las plazas de garaje más económicas, que se adapten a sus planes de rentabilidad.

Demanda en plazas de garaje: condiciones favorables para invertir Sea para uso propio o para sacar un dinero extra mediante alquiler, la decisión de invertir en una plaza de garaje es considerada por un número cada vez mayor de personas. Algunas restricciones como el uso del coche por la ciudad solo para quienes dispongan de una vivienda o una plaza donde estacionarse es uno de los principales motivos.

Por otro lado, este sector inmobiliario ha comenzado a adquirir relevancia por la vuelta al trabajo presencial y el temor a ser contagiado por COVID-19 al utilizar el transporte público, lo que conlleva a la necesidad de contar con un espacio fijo donde poder estacionar.

A estas consideraciones, se le suman las ventajas habituales de invertir en este sector inmobiliario como la posibilidad de hacerlo sin necesidad de un crédito, los gastos mínimos de mantenimiento y la simplicidad de los trámites. Asimismo, todo el proceso se vuelve aún más sencillo si se cuenta con la asesoría de compañías como ParkingYa!, que cuenta con un equipo de especialistas con más de 20 de años de experiencia en el mercado.

Altos índices de rentabilidad con una mínima inversión En promedio, invertir en plazas de garaje y aparcamientos enteros ofrece una rentabilidad de un 8%. Teniendo en cuenta estos índices de rendimiento y los bajos importes en comparación con otros tipos de inmuebles, este activo inmobiliario se presenta como una excelente oportunidad para inversores que no cuentan con un presupuesto demasiado alto.

En cualquier caso, los emprendedores que se disponen a invertir en aparcamientos deben contemplar los posibles riesgos que puede acarrear la elección de una plaza de garaje que no cumpla con los requisitos de rentabilidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.