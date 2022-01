Las mejores condiciones para adquirir una vivienda para empleados públicos, por HPM FINANCIAL SERVICES Comunicae

viernes, 21 de enero de 2022, 14:54 h (CET) ¿Empleado público? HPM FINANCIAL SERVICES consigue las mejores condiciones del mercado para funcionarios públicos en la adquisición de su vivienda o constitución de su hipoteca de forma demostrable La crisis financiera ha provocado un cambio de paradigma en las estructuras bancarias: de las "hipotecas de regalo" que se concedían en la época del Boom Inmobiliario, se ha pasado a exigir una serie de condiciones para obtener concesiones, que no suelen superar el 80% del valor de tasación o de compraventa, el menor de ambos, del inmueble que se quiere comprar.

Por este motivo, HPM FINANCIAL SERVICES expertos en hipotecas al 100% e hipotecas para funcionarios, ha creado una serie de servicios para ofrecer a empleados públicos el mayor porcentaje de financiación con las mejores condiciones.

¿Cómo se puede conseguir un préstamo del 100% para funcionarios?

Hoy en día, para obtener un préstamo hipotecario es necesario demostrar una situación financiera sólida, no sólo en cuanto a la capacidad de pago actual, sino también en cuanto a la capacidad de pago futura.

En este sentido, los funcionarios profesionales, aunque trabajen a tiempo completo, pueden ofrecer un tipo de seguridad especial que no tienen los trabajadores autónomos o asalariados.

Si una persona se pregunta si es posible que un funcionario obtenga el 100% de su préstamo hipotecario, que sepa que, si gestiona la operación a través de HPM FINANCIAL SERVICES, tendrá un índice de éxito muy alto, y además con muy buenas condiciones.

Una vez que se haya presentado la solicitud, el equipo analizará la situación financiera y el inmueble que se desea adquirir, y se comenzará a explorar las distintas opciones que ofrecen los bancos para obtener la financiación al 100% que mejor se adapte a las expectativas o necesidades del cliente.

En este sentido, se debe saber que en HPM FS se trabaja con todo tipo de bancos, por lo que hay muchas posibilidades de que se pueda conseguir un préstamo hipotecario al 100% con buenas condiciones, siendo funcionario público.

Condiciones para un préstamo hipotecario para funcionarios

Una hipoteca para funcionarios es más fácil de conseguir que otras hipotecas, pero también es cierto que, se deben tener en cuenta la nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, (LCCI) que recomienda que del importe de financiación a la tasación del inmueble haya como mínimo un 20% de margen.

¿Cuáles son los requisitos que se solicitan?

Se debe aportar la siguiente documentación a la operación:

DNI (deberá de estar en vigor)

Nombramiento oficial del cargo que se ocupa

Tres últimas nóminas

Vida laboral actualizada

Última declaración de la renta

Movimientos de cuenta bancaria, de los últimos seis meses

Justificar la aportación económica que se hace a la operación mediante extracto bancario.

Nota simple del inmueble

Tasación por parte de una empresa tasadora homologada por Banco de España

Contrato de arras. Y de forma adicional, se puede solicitar algún otro tipo de documentación, dependiendo del perfil de operación.

¿Qué funcionarios pueden acceder al 100% a un préstamo hipotecario?

Para optar a una de las Hipotecas funcionarios, no basta con ser funcionario. Para poder beneficiarse de estos créditos, es necesario aprobar la oposición, tener un nombramiento en el BOE y estar reconocido como funcionario en España.

Por desgracias, todos aquellos que estén en la función pública pero no puedan demostrar que han superado las oposiciones no pueden optar a este tipo de prestación hipotecario, ya que el futuro empleo no está garantizado.

Las hipotecas para funcionarios están disponibles para:

Todos los funcionarios de carrera

Bomberos

Policía nacional

Policía civil

Profesores

Administración pública

Personal médico Desde HPM FINANCIAL SERVICES es el deseo de haber aportado luz e información de utilidad y ayuda. Para cualquier consulta los clientes pueden ponerse en contacto a través de los teléfonos 910 376 502 o 653 720 924 o a través del formulario web en la dirección: hipotecasprestamos.es. Un cordial saludo.

