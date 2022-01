Una historia de piensos naturales para perros Emprendedores de Hoy

Los mejores piensos naturales para perros vienen ilustrados por la historia de un joven vaquero que abandonó su mina de oro para salvar a su perro, lo cual le llevó al éxito económico y a su proyecto de vida familiar.

El relato se ubica en el oeste de los Estados Unidos, durante la fiebre del oro. Y si bien desde Wolves Legacy Dog Food se encargan de aclarar que todo parecido con la realidad es mera coincidencia, lo cierto es que los visos de verosimilitud de la historia sirven para comprender qué significa “piensos naturales para perros”.

Su historia Un joven nativo entregó al vaquero Jeff Dreamer una fórmula de comida para perros que salvó la vida de su fiel compañero Jack. La fórmula había sido aprendida de la alimentación de los lobos, y contenía ingredientes de tierra, aire y agua. Junto con unas hierbas medicinales poderosas que los lobos tomaban de las entrañas de sus presas.

La tierra Carne de bisonte o alce, rumiantes de carnes pesadas, cargadas de moléculas complejas con hierro y otros nutrientes. Los lobos consumen estas carnes en primer lugar, por ser las más abundantes en las praderas del oeste de los Estados Unidos.

Los tejidos cárnicos de rumiante son muy diferentes a los de ave y salmón. Se trata de tejidos pesados, con moléculas ferrosas y otros elementos, que las carnes de aire y agua no aportarían. Los cánidos evolucionaron durante unos 50 millones de años para digerir estas carnes en mayor proporción que las otras dos, y sus órganos, tanto internos como externos, se adaptaron durante todo ese tiempo para construirse y regenerarse a partir de estos elementos. No incluir carne de rumiante en la alimentación de una mascota canina por largo tiempo traerá consecuencias a mediano plazo.

El aire En menor proporción, la fórmula de esta comida para perros incluía carne de ave. Tejidos livianos, diseñados para poder volar. A diferencia de los pesados rumiantes, ellas resultaban rápidas de digerir, y aportaban otra serie de nutrientes que no se encuentran en las carnes de las presas terrestres.

Los lobos ya consumían pichones y aves descuidadas desde que eran un cynodictis, hace unos 50 millones de años. Evolucionaron, por lo tanto, para obtener de esos tejidos una serie de elementos de los que no se puede prescindir, a menos que se esperen otros 50 millones de años para que la evolución se revierta. Como en todo alimento, siempre hay excesos y carencias. Por ejemplo las carnes de ave tienen exceso de omega-6 y carencia de omega-3, por lo cual habrá tendencias a procesos inflamatorios si no se compensa ese desequilibrio. Y aquí viene la tercera pata de la fórmula.

El agua Carne, y aceite de salmón. Otro tipo de tejido que aporta elementos no presentes en ninguna de las otras dos. Los lobos también las consumen cuando los salmones ascienden por los ríos para desovar, trayendo consigo además, nutrientes que provienen del océano de donde llegaron.

Hay que tener en cuenta que estos salmones se alimentan de pequeños crustáceos y plancton, por lo que traen consigo todos los nutrientes de ellos, además de minerales que solo se encuentran en el océano.

Estas carnes y aceites aportan además omega-3, que equilibra el omega-6 presente en las carnes de aves, cerrando así el círculo de tierra-aire-agua que es hoy en día la fórmula exclusiva RAS de los piensos naturales para perros Wolves Legacy.

Otros componentes naturales A la fórmula, el nativo le agregaba otros elementos que tomaba del mundo natural, tales como polvo de algunas rocas que había observado las presas buscaban para lamer, y que hoy se sabe que son aportes minerales que los perros necesitan.

También agregaba fibras vegetales muy machacadas y acondicionadas. Esto se debe a que había observado que los alces y bisontes consumían ramas y cortezas de ciertos arbustos y árboles. Los lobos las tomaban de sus entrañas ya tratadas. Hoy se sabe que esa fibra insoluble, no es un alimento para los lobos, sino para su microbiota intestinal. Es decir, que es lo que hoy se llama un prebiótico.

Los lobos son incapaces de acondicionar esas fibras con su boca, por carecer de movimiento lateral de mandíbula y de muelas con meseta. La boca canina es como una simple tijera que corta y traga, es por eso que las necesitan consumir ya preparadas por sus presas. En la fórmula Wolves Legacy se encuentran estas fibras bajo la denominación de lignocelulosa.

Conservantes naturales A esta mezcla cuidadosamente balanceada, el joven nativo le agregaba una serie de hierbas medicinales, que además de aportar otros elementos para la salud de los lobos, contribuían a preservar el alimento sin ser atacado por bacterias y hongos, siendo los mejores conservantes naturales. Son los vegetales que se conocen como especias. Plantas que durante millones de años desarrollaron defensas contra hongos y bacterias, y por eso los humanos las usan desde hace 10.000 años como conservantes naturales de los alimentos.

En el pienso Wolves Legacy se encuentran como un paquete de achicoria, tomillo, flor de manzanilla, hinojo, equinácea, té verde, romero. Vegetales naturales que, además de aportar sus múltiples beneficios, tienen la capacidad de mantener por mucho tiempo a uno de los mejores piensos naturales para perros estable y con todas sus propiedades.

Uno de los más destacados secretos de la fórmula de piensos naturales Wolves Legacy También el joven nativo incluía una pequeña flor, cuyas propiedades conocían todos los nativos americanos por generaciones: la Purple Coneflower.

Desde la llegada a América por parte de los europeos, se están estudiando sus propiedades. Y hoy hasta el departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) ha publicado un tratado sobre ella. Prácticamente ningún otro pienso para perros ni dieta Barf incluye esta flor entre sus ingredientes.

Más técnicas naturales de conservación Tal como era la usanza nativa, la mezcla se conservaba también mediante el secado.

En la actualidad los piensos naturales para perros de Wolves Legacy se envasan con un grado de humedad lo suficientemente bajo como para inhibir cualquier acción bacteriana y de todo tipo de gérmenes, garantizando con ello la salud de las familias que lo manipularán.

Este punto es importante destacarlo, ya que las modas de las dietas Barf han demostrado en estudios de varias universidades ser altamente peligrosas para las personas, sobre todo niños, ancianos y mujeres embarazadas. Estas conllevan riesgo, además de contaminación cruzada dentro de los refrigeradores, ya no solo con peligrosas bacterias como la salmonella y la escherichia coli, sino incluso las llamadas superbacterias, que son resistentes a todos los antibióticos, incluyendo los de segunda generación. Una infección causada por la manipulación de dietas Barf por parte de una familia, podría terminar en la unidad de cuidados intensivos, y con pocos recursos medicinales para combatirla.

Este fue el tesoro que el vaquero Jefferson Dreamer llevó consigo, salvando la vida de su fiel compañero canino, y creando una industria de pienso natural y completo, que llevó longevidad, salud y energía a todos los perros de la región.

La tierra. El aire. El agua. Este es el secreto de los lobos a la salud de los perros.

