Adelgazar con Cons-Ciencia, un método diferente y eficaz para adelgazar sin dieta Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 13:29 h (CET)

Usualmente, la pérdida de peso está asociada con la búsqueda del canon de belleza física actual. Sin embargo, adelgazar brinda muchos beneficios a la salud. En España, aproximadamente el 36 % de la población tiene sobrepeso y un 17 % sufre obesidad.

Estas cifras encienden las alarmas e incentivan a crear nuevos métodos o programas para bajar de peso de manera saludable. Adelgaza a Cons-Ciencia es un programa creado por Coral Revilla, psicóloga, instructora de mindfulness y coach nutricional, además de coautora del libro: Equilibro Interior. Quince claves para vivir con serenidad. El propósito de este plan es conseguir un peso saludable sin sufrimiento, que perdure en el tiempo y adelgazar sin dieta.

¿En qué consiste el método Adelgaza a Cons-Ciencia? Se ha comprobado que hacer dieta es contraproducente tanto para perder peso como para tener un organismo sano. Las restricciones hacen que el metabolismo se ralentice, se crea una sensación de ansiedad por los alimentos prohibidos y al cabo de un tiempo se recupera el peso perdido. Por esta razón, Coral Revilla no cree en dietas y, con su programa Adelgaza a Cons-Ciencia, enseña cómo perder peso con salud.

Lo principal es determinar las causas del sobrepeso. Muchas veces, comer demasiado no es una causa, sino un síntoma de problemas emocionales. Con este método, se busca determinar las variables psicológicas que podrían estar ocasionando el sobrepeso o la obesidad. Estas pueden ser el estrés, la baja autoestima, la ansiedad por comer o carencias afectivas. Con Adelgaza a Cons-Ciencia, además de fijar los causantes psicológicos, se brinda ayuda para resolver estos problemas.

Entre sus técnicas se encuentra, el mindful eating o alimentación consciente. Se basa en emplear la meditación para crear consciencia de qué, cuándo, cuánto, cómo y por qué comer. Ayuda a captar las señales de hambre o saciedad que envía el cuerpo, haciendo que la persona coma solo lo necesario. Además, enseña a comer de manera equilibrada y, sobre todo, a dejar de comer mal. Esto invita al disfrute de los alimentos sin culpas ni prohibiciones.

¿A quiénes va dirigido el método de Coral Revilla? El método Adelgaza a Cons-Ciencia va dirigido principalmente a personas que han probado diversos regímenes y dietas sin lograr resultados positivos. Este programa no es solo para buscar un beneficio físico, sino la salud integral. Por ello, es para personas que quieren lograr un equilibrio holístico, sin renunciar al placer de comer.

No es posible tener resultados inmediatos que se mantengan en el tiempo. Adelgaza a Cons-ciencia es para quienes quieren verdaderos y duraderos resultados, para los que buscan vivir una vida saludable y conseguir un peso equilibrado.

Con el método creado por Coral Revilla, se trabajan tanto los aspectos físicos como emocionales y se ayuda a cultivar una sabiduría interior que se refleja en el exterior.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.