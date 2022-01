Proteger el sistema inmunológico de forma natural con Novonatur Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 13:30 h (CET)

Para resguardar al organismo de posibles enfermedades es esencial proteger el sistema inmunológico.

Esta protección ha tomado todavía más importancia con la llegada de la pandemia, en la que la sociedad ha tomado consciencia de la importancia de mantener un buen estado de salud. Una forma de reforzar este sistema es mediante suplementos alimenticios como los que ofrece Novonatur. Su amplio catálogo de productos cuenta con todo tipo de complementos vitamínicos diseñados para optimizar el buen estado del organismo.

Las productos de Novonatur La vitamina C es una de las protagonistas a la hora de crear un escudo ante los agentes causantes de enfermedades. Esta actúa como un potente antioxidante y estimulante de la producción de colágeno y elastina, además de fortalecer tejidos y huesos. Estas propiedades no solo retrasan el envejecimiento, sino que neutralizan el efecto de los radicales libres, reducen el cansancio y la fatiga. Novonatur cuenta con una presentación de cápsulas de 1.000 miligramos pensada para tomar una por día.

Especialmente dedicado a los niños, niñas y adolescentes, está disponible un complemento de vitaminas C y D, en formato de gominolas con un agradable sabor a naranja. Su consumo diario contribuye a aumentar las defensas contra gripes y otras patologías. Dicha combinación, reforzada con calcio, hace que este producto llamado “Vit C y D Kids” sea un aliado perfecto durante la etapa de crecimiento, al fortalecer tejidos y huesos.

Otro producto altamente efectivo que la marca propone para mantener en óptimas condiciones el sistema inmune es la fórmula que une la vitamina D3 y la K2 con silicio orgánico, proveniente del extracto de bambú. Se trata de un producto muy solicitado en la tienda online por sus beneficios para los huesos y el sistema circulatorio.

Este complejo resulta especialmente favorable durante el invierno debido a la falta de exposición a la luz solar, responsable de que el cuerpo produzca vitamina D. La ingesta de una cápsula por día cubre las necesidades diarias de esta sustancia. Así mismo, este suplemento ayuda al fortalecimiento de la dentadura, por su acción fijadora del calcio en el sistema óseo.

Como cuarto elemento para reforzar las defensas del organismo, la marca plantea el consumo de vitaminas del grupo B, responsables de asegurar la producción de glóbulos rojos y convertir las proteínas en anticuerpos.

Además de una dieta rica en alimentos que contengan hierro, la marca recomienda los suplementos de melatonina y de magnesio, ambos reforzados con vitamina B6, altamente recomendados para deportistas, personas que hayan sido operadas de los huesos y adultos mayores. La primera opción funciona como protectora del sistema nervioso central y regula el ciclo del sueño, mientras que la segunda refuerza los huesos, las articulaciones, estimula la actividad cerebral, mitiga el cansancio y aumenta las defensas.

Productos de calidad para toda Europa Novonatur ofrece productos elaborados en países de la Unión Europea, testados para cumplir con la normativa sanitaria y medioambiental vigente. En la página web de esta marca se pueden solicitar los suplementos con envíos a toda España y al resto de Europa.

El cuidado de la salud de manera 100% natural encuentra en esta marca decenas de opciones en todo tipo de formatos efectivos para cuidar el organismo por dentro y por fuera y mantener un escudo de protección ante las enfermedades.

