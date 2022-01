Lencería de mujer sostenible y ultracómoda en Udhara Emprendedores de Hoy

Actualmente, la sostenibilidad gana cada vez más espacio como tendencia dentro de la moda. Los consumidores se interesan en la composición de los tejidos y distinguen los productos que son amigables con el medio ambiente de los que no lo son.

Dentro del sector de la lencería, el algodón orgánico es el material más ecológico y saludable dentro de los que están disponibles. Es cultivado sin pesticidas ni insecticidas y para su riego se utiliza un 70 % menos de agua que para el algodón normal. En esta línea, Udhara, es una marca de lencería para mujeres que tiene por objetivo crear ropa interior sexy, saludable y sostenible con algodón orgánico.

Una marca que cuida la salud de las personas y del planeta Udhara nace en otoño de 2020 como un proyecto personal que surge de un cambio de hábitos de Ana, su fundadora. Pasando de una vida frenética a priorizar cuidarse y disfrutar de las pequeñas cosas.

Los productos del catálogo de lencería de mujer de Udhara presentan un diseño innovador, con tejidos que han sido elegidos buscando una extrema suavidad, con el objetivo de conseguir una comodidad extraordinaria, de forma que parezca que no se llevan puestos.

Tras un año y medio de trayectoria, puede comprobarse, en las opiniones de las mujeres que la han probado, la excelencia de esta ropa interior de algodón orgánico. Especialmente, de su producto estrella: el sujetador. Estas mujeres afirman que incluso se olvidan de que lo llevan puesto.

Lencería femenina tan cómoda que no se nota que se lleva puesta Todos los sujetadores, bragas, pijamas y accesorios de lencería de mujer que comercializa la tienda online son diseñados en España y fabricados en España y Portugal, en instalaciones que reducen la huella de carbono y aseguran las condiciones de trabajo adecuadas. El principal material utilizado es el algodón orgánico y los tintes de los tejidos son naturales. Evitando así cualquier tóxico en contacto con la piel y la tierra donde se cultiva.

Por todo ello, todas sus decisiones y procesos se basan en los valores: la salud y el respeto de las personas y el medioambiente. De esta manera, las etiquetas y sobres de envío son reutilizables y/o tienen certificados de bosques sostenibles que aseguran el buen cuidado de los bosques. Utilizan hilo de algodón encerado para enganchar las etiquetas a la ropa y el packaging para envolver el producto son bolsitas de algodón orgánico, sin tintar y fabricadas en Alicante.

En definitiva, Udhara pone todos sus esfuerzos para que su lencería tenga un impacto cero tanto en la salud del planeta como en la de las personas, dejando así un legado mejor.

