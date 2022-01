Yurest, la compañía tecnológica valenciana, aplica el Business Intelligence a la restauración organizada Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 12:30 h (CET)

Con la puesta en marcha de sus nuevos paneles personalizados de Business Intelligence completa el círculo de todas las funcionalidades necesarias para dirigir un grupo de restauración de cualquier dimensión.

La digitalización se ha convertido en un elemento fundamental para la hostelería. Cualquier grupo organizado de restauración que aspire a ser competitivo se enfrenta a este gran reto de transformar sus negocios digitalizando sus procesos. En la actualidad, son los pequeños grupos los que están tomando la delantera debido a sus grandes capacidades de adaptación y a su apuesta decidida por tecnologías modernas y eficientes.

Las empresas hosteleras manejan una gran cantidad de datos e información a diario, y gracias al Business Intelligence pueden transformar esa información en conocimiento, en datos útiles que les van a permitir mejorar sus decisiones estratégicas y les van a ayudar en su crecimiento.

En un sector tan tradicional como la hostelería, este proceso de digitalización de datos no es tarea fácil, pero la empresa valenciana Yurest Solutions ha creado la herramienta más potente del mercado que digitaliza todos los procesos de un restaurante y los transforma en un panel de mando que se actualiza en tiempo real.

Yurest ha desarrollado un ecosistema de herramientas digitales para controlar cada área de un grupo de restauración organizada, y con la aplicación del Business Intelligence cierra el círculo, trayendo toda esa información a un panel de control desde el que los gerentes pueden visualizar todas las métricas de su negocio actualizadas al momento.

De esta forma aúna en un solo entorno el cumplimiento de procesos (Works, Audit, Appcc y Connect), el control completo del producto (Compras, Stocks, Kitchen y Hub), los sistemas de gestión (Finanzas y Team) y ahora a través del nuevo entorno de paneles de control personalizados toda la información necesaria para el correcto control del grupo.

Otra de las novedades que trae Yurest es un módulo de cocinas centrales, que permitirá a los restaurantes de un grupo controlar el género que les va a hacer falta y hacer pedidos a sus cocinas centrales, facilitando la organización y la gestión del stock y las elaboraciones.

Yurest ha crecido de la mano de grandes grupos de restauración españoles que ya utilizan esta herramienta en su operativa diaria y se ven beneficiados de un control y una mejora continua de los procesos. Esto les permite ser más rentables y ágiles en la toma de decisiones, ya que tienen toda la información que necesitan en tiempo real y en un solo panel.

No hay duda de que el futuro inmediato de la gestión de grupos hosteleros está en la aplicación del Business Intelligence, y con Yurest este reto ya es posible.

