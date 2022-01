La fotografía culinaria resalta el atractivo visual de los alimentos y platos Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 10:07 h (CET)

El refrán popular que constata que la comida entra por los ojos ha encontrado, recientemente, una justificación científica. Un estudio realizado en la Universidad de Granada (UGR) demostró que el acto de evaluar una comida requiere de un componente emocional y que los comensales forman un vínculo afectivo con los platos correctamente presentados. La investigación concluyó que los platos con un alto atractivo visual activan regiones del cerebro relacionadas con el placer.

En un mundo en que las imágenes en pantallas y dispositivos móviles cobran cada vez más relevancia, resulta fundamental para un emprendimiento gastronómico contar con un servicio de fotografía culinaria profesional. En esta línea, la empresa Tono Food Photo, ubicada en Valencia, brinda servicios de fotografía gastronómica que se orientan a generar una mayor venta de los productos en el sector de la alimentación y la gastronomía.

La fotografía gastronómica profesional es garantía de buenos resultados La fotografía culinaria profesional genera resultados económicos inmediatos. Actualmente, al hacer una reserva online en un restaurante o un pedido a través de un dispositivo móvil, las fotografías son la carta de presentación del negocio. Los clientes observan el aspecto de los platos para decidir si lo que ven les gusta o no.

Para generar placer y despertar el apetito, un plato debe estar bien presentado. A su vez, cada producto o alimento se fotografía de forma distinta. La iluminación se utiliza para resaltar texturas diferentes y existen ciertas habilidades técnicas y artísticas que solo conoce un profesional. Las imágenes profesionales tienen el valor agregado que dan la experiencia, el saber y los medios técnicos de quien la toma. Los aficionados o los propios dueños de los negocios gastronómicos no suelen tener conocimientos fotográficos y eso se refleja en la imagen final.

Tono Balaguer es un fotógrafo premiado con 30 años de experiencia Tono Food Photo es una empresa fotográfica liderada por Tono Balaguer, un profesional con 30 años de experiencia en el sector de la fotografía profesional. Cuenta con recientes distinciones, como el tercer premio en Pink Lady Food Photographer of the Year, en el apartado de vinos. El Pink Lady, que se celebró en Inglaterra es el galardón más prestigioso del mundo en fotografía culinaria y las imágenes premiadas fueron escogidas entre más de 10 mil.

Además, su cuenta de instagram @tonofoodphoto acaba de ser distinguida con el premio de Mejor Fotógrafo del Año por HautesCuisines, la cuenta de Instagram líder en imágenes gastronómicas a nivel internacional.

En su estudio cuenta con un gran stock de fondos, bases de todo tipo de colores y texturas, vajilla, atrezzo y distintos recursos para lograr los mejores resultados a la hora de tomar las fotografías.

En definitiva, la fotografía culinaria profesional, como la que realiza Tono Food Photo, garantiza imágenes de calidad que logran despertar el deseo de los clientes y termina aportando resultados tangibles a nivel económico.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.