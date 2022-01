Complementos alimenticios naturales para mascotas, en Mediterranean Superfoods

Así como los humanos necesitan ciertos nutrientes esenciales para que el cuerpo y el organismo realicen sus funciones de manera saludable, lo mismo ocurre con los animales. En este sentido, la alimentación es un elemento fundamental, pero para asegurar una correcta nutrición es crucial el uso de complementos alimenticios de calidad y que sean exclusivos para animales.

Algunos de los mejores se pueden encontrar en la marca Mediterranean Superfoods, una empresa que durante más de 40 años se ha dedicado a la alimentación saludable. Ellos cuentan con una línea de suplementos creados especialmente para garantizar una correcta y eficiente nutrición en animales.

Suplementos que garanticen la salud animal Para las personas que tienen una mascota, no se trata solo de un animal doméstico, sino de un auténtico miembro más de la familia. Por lo tanto, garantizarles una buena alimentación es un factor fundamental que siempre se debe tener en cuenta. Tal como los humanos, estos animales también requieren de nutrientes indispensables para garantizar su salud.

Aunque los alimentos pueden aportar muchos de ellos, no siempre lo hacen en las cantidades necesarias para satisfacer las demandas de su cuerpo y, por lo tanto, la suplementación animal se vuelve indispensable. No obstante, a través de los complementos alimenticios para animales se les puede aportar buenas cantidades de vitaminas, minerales, proteínas y otros nutrientes importantes. Todo esto contribuye al crecimiento del animal, al desarrollo correcto de sus funciones fisiológicas, a mejorar su salud, etc.

Actualmente, en el mercado hay suplementos alimenticios ecológicos exclusivos para animales y una de las marcas que se especializan en ello es Mediterranean Superfoods.

Complementos alimenticios dirigidos exclusivamente a animales Mediterranean Superfoods es una compañía que además de producir y comercializar productos y suplementos BIO para la nutrición humana, también posee una gama de complementos para animales. Todos ellos están hechos con componentes de origen totalmente natural, que garantizan una excelente nutrición.

Entre sus productos más populares están, por ejemplo, el Superfriends Foods-Antiox Energy. Este es un complemento ideal para perros y gatos, que combina en proporciones ideales un selecto grupo de alimentos. Sus principales propiedades son el aporte de energía y de antioxidantes, además de su capacidad de frenar la caída del pelo en estos animales. Otro de sus complementos más vendidos es el Superfoods Detox. Los componentes que integra en su fórmula favorecen la detoxificación del organismo de los mamíferos, elimina el mal aliento en perros y mejora los niveles de energía.

En definitiva, la ausencia o la deficiencia de nutrientes en las mascotas pueden derivar en problemas de salud y reducción de su calidad de vida. No obstante, gracias a complementos como estos, los cuales no solo les garantizan beneficios, sino que además son productos de calidad con certificación ECO, se puede asegurar una nutrición adecuada.