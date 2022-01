STINGbye, las prendas con tecnología antimosquitos que protegen de las picaduras de mosquito y repelen muchos tipos de insectos

Ciertas empresas integran la tecnología textil en la elaboración de sus prendas, aportando propiedades extras a la ropa en beneficio de la salud, el bienestar y la sostenibilidad.

STINGbye es una marca especialista en el diseño de ropa antimosquitos y antiolor gracias a la innovación tecnológica con la que realizan sus prendas inteligentes. Niños, jóvenes y adultos pueden realizar todo tipo de actividades sin preocuparse por las picaduras ni los olores que desprende el cuerpo humano al llevar a cabo ejercicios físicos o algún tipo de esfuerzo.

Las prendas de STINGbye son tratadas con el repelente IR3535®, que está inspirado en la naturaleza y, por lo tanto, no causa irritación, no es tóxico y no tiene olor. Su principio activo se encuentra aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues cumple con todas las directrices de seguridad emitidas por el ente internacional.

Garantía de efectividad La salud de los más pequeños de la casa representa una de las mayores preocupaciones en todas las familias. Son muchas las enfermedades que pueden prevenirse y aquellas que transmiten los insectos son algunas de ellas. Con las prendas antimosquitos, las personas se encontrarán protegidas contra las picaduras de mosquitos, piojos, chinches, pulgas, garrapatas y ácaros, pues el repelente utilizado cuenta con una garantía de efectividad de 94%.

Sudor sin olor, la nueva colección de STINGbye Lo último en innovación textil es la ropa antiolor y esta marca cuenta con una nueva línea dedicada a esta especialidad. El tejido de su colección más reciente tiene añadido un antibacteriano capaz de neutralizar los olores corporales del cuerpo. Esto hace que no sea indispensable lavar la ropa tan a menudo y lo convierte en un producto sostenible, pues la durabilidad de las prendas de STINGbye es de hasta 100 lavados.

Los clientes de la marca podrán disfrutar de las propiedades de la tecnología textil mientras mantienen un estilo cómodo y fresco. Las prendas van desde camisetas y pantalones, hasta calcetines para niños, jóvenes y adultos. Por otro lado, su variedad de colores entre neutros y llamativos está pensada en satisfacer los gustos de cada persona.

Con una larga trayectoria familiar en la industria textil, el principal impulso de este proyecto es la evolución de la vestimenta de uso diario, con métodos innovadores, inteligentes y sostenibles. Su producción 100% local en talleres ubicados en España busca fomentar la fabricación tradicional de ropa desde su origen, apegados siempre a los más altos estándares de calidad.