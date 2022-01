No más pastas en boca, tecnología 3D con escáner oral Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La sonrisa está relacionada con una respuesta a la felicidad, ya que este conjunto de gestos faciales tiene la capacidad de transmitir bienestar y alegría en las personas.

La sonrisa es una forma de comunicarse que tiene una gran influencia social, crea armonía en el rostro y además, puede transmitir variedad de sensaciones y emociones internas casi involuntarias. Dada la importancia que tiene, Dentinova cuenta con el servicio de coronas dentarias impresas listas para ser adaptadas y maquilladas para su colocación en tan solo una hora, utilizando el escáner intraoral para la realización de los moldes sin necesidad de usar pastas.

Coronas dentarias: un tratamiento adaptado a cada situación Las coronas dentales son un tipo de prótesis que se realiza a la medida de cada paciente y que cubre toda la pieza dental deteriorada, con la finalidad de recuperar su función y la estética del diente natural.

Estas pueden ser fabricadas de diversos materiales: metal, cerámica, porcelana fundida sobre metal, entre otros. Sin embargo, el uso que se le da puede ser funcional en varias situaciones, ya sea para llenar espacios debido a la ausencia de dientes en una zona, sostener y cubrir una pieza dental, evitar la ruptura de un diente débil, corregir la alineación de la dentadura o para el reemplazo de un diente deforme o un implante.

Para pacientes con una caries muy grande que haya dañado la mayor parte del diente natural, la corona dental también es la indicada para dar una nueva vida a esa pieza.

Este tratamiento puede ser utilizado para diversas situaciones, ya que se adapta a cualquier circunstancia que presente el paciente.

Una tecnología de vanguardia al servicio de los pacientes Una corona dental es una cofia con forma de diente que busca reemplazar el diente natural sobre la encía. Estas pueden ser utilizadas para soportar una pieza dental débil o tratar de hacer que se vea mejor.

Normalmente, la colocación de una corona dental conlleva dos visitas al dentista, sin embargo, gracias a la nueva tecnología que utiliza Dentinova, esto puede ser posible en tan solo una hora.

En su gama tecnológica utiliza las nuevas impresoras SprintRay para la manufactura de sus coronas dentarias impresas, con tecnología aditiva inmediata.

Previo a la instalación, se escanea la pieza dental para el desarrollo del diseño a través del escáner intraoral, que no requiere de pastas en la boca para la obtención del molde. A continuación, un equipo especializado se encarga de enviar a la impresora la información para la construcción de la nueva pieza. En una hora aproximadamente se realiza la colocación y el ajuste de forma definitiva.

En la página web de la clínica dental Dentinova se puede encontrar más información sobre este tratamiento y muchos otros más, así como la información de contacto para aquellas personas que estén interesadas en pedir cita.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.