Polígrafo inteligente vetado en TV

viernes, 21 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Recientemente se ha presentado el nuevo Elite, el primer polígrafo inteligente o smart polygraph del mercado, que llega a España de la mano de poligrafo.com, la compañía de José Antonio Landa, el experto que se hizo famoso empleando un polígrafo de agujas para sacar la verdad a famosos como Francisco Holgado, de Padre Coraje; Cristina, La Veneno; o Ramona Maneiro, de Mar Adentro; en programas de evaluación de testimonio para Antena 3 TV.

Han pasado más de 15 años desde entonces y José Antonio apunta que, si bien el polígrafo que utilizaba en aquellos programas detectaba muy bien las mentiras, no se pueden comparar con aparatos de última generación como el nuevo polígrafo inteligente Elite, pues este instrumento es capaz, no solo de monitorizar con mucha exactitud la sinceridad en las respuestas, sino también cualquier intento por parte de la persona evaluada de querer manipular los resultados, practicando contramedidas como ejercer presión con los pies, las manos, contracción de esfínteres o morderse la lengua. Elite es capaz de monitorizar la correcta operatividad de cada uno de sus canales hasta 360 veces por segundo.

Preguntando a José Antonio si, después de haber realizado más de 1.200 colaboraciones con programas de TV de varios países, le gustaría volver a la pequeña pantalla en España a los mandos de un polígrafo inteligente como Elite, responde que, en su opinión, a las productoras españolas que se sirven del polígrafo para recabar audiencia no les interesa tanto descubrir la verdad con un polígrafo Elite como generar polémica en torno a un personaje creado por ellos en un acontecimiento que es más ficción que realidad.

“Yo nunca permití que me instalaran un pinganillo para darme instrucciones sobre qué resultados interesaban a la productora del programa, siempre dije lo que creí correcto en cada momento, asumiendo todas las consecuencias”, cuenta José Antonio. “En la actualidad, antes de poner un polígrafo inteligente al servicio de la telebasura, se lo ofrecería a alguien con talento y credibilidad, como por ejemplo Ibai Llanos, para sus canales de Youtube o Twitch. De hecho veo mucho más interesante valorar la credibilidad del testimonio que pueda ofrecer ante el polígrafo un tipo como Gerard Piqué que involucrarme en montajes televisivos con personajes desacreditados e intrascendentes como Kiko Matamoros o Belén Esteban”.

Mientras llega el momento de volver o no a la televisión con un polígrafo bajo el brazo, José Antonio habla con fervor de la European Polygraph Academy, un proyecto dirigido por su propia hija, quien además es la primera psicóloga que ha presentado conclusiones periciales basadas en la aplicación del polígrafo como herramienta de diagnóstico de la credibilidad ante un tribunal español, en casos de violencia de género o denuncias falsas.

Fundada en 2014, la academia europea de poligrafía ofrece cursos online de formación, tanto en inglés como español, sobre esta especialidad a alumnos de más de 25 países a precios asequibles que van de los 1.000 € a los 2.000 €.

