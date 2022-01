Las ofertas de ciclismo disponibles en Merkabici Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

El éxito del modelo de negocio del marketplace es una muestra de los tiempos que está viviendo el mundo de los negocios en la actualidad. Sobre todo, en el marco del avance que ha tenido el comercio en línea e incluso de las compras y ventas a través del móvil.

Un marketplace es un centro comercial virtual en el que concurren múltiples compradores y vendedores para concretar transacciones beneficiosas para ambas partes. Se caracterizan por especializarse en líneas o sectores específicos de productos y gracias a ello logran posicionarse rápidamente en su campo. En España, un ejemplo de éxito es Merkabici.

Distintos modelos y marcas de bicicletas Merkabici es un marketplace que se especializa en la comercialización de bicicletas nuevas y de segunda mano. El éxito se debe a la amplitud de su oferta, ya que le da cabida a anunciantes particulares y a tiendas profesionales. Cada uno puede ofertar sus productos en esta página para hacerse visible ante un público objetivo.

A los compradores, Merkabici les da la oportunidad de acceder a través de una sola página a distintas ofertas de ciclismo. De este modo, no es necesario pasar horas navegando por internet, utilizando distintas palabras clave o buscando referencias en redes sociales. A través de este sitio es posible acceder a un panorama completo de lo que ofrece el mercado.

El auge con el que este portal de anuncios clasificados ha irrumpido en el mercado se debe fundamentalmente a su estrategia para involucrar a la gente. Desde el comienzo, el registro en la web y los anuncios que publican son totalmente gratuitos. Esto se ha constituido como uno de sus ganchos más fuertes para atraer usuarios que buscan vender y comprar.

Ofertas de ciclismo y mucho más Uno de los apartados más importantes de la página es el de ofertas de ciclismo. El objetivo de esta ventana es ayudar a los compradores a conseguir los mejores precios en bicicletas y todos los accesorios relacionados. Los productos no solo están dirigidos a profesionales del ciclismo, sino también a los aficionados que se están iniciando en la disciplina.

Dos rasgos que destaca Merkabici sobre este apartado es que, por un lado, tienen bicicletas, componentes y accesorios que han sido probados previamente. Es decir, que su calidad ha sido evaluada. Por otro lado, tienen un listado de productos recomendados con una calificación. Esta lista, que es actualizada periódicamente, sirve de guía para que los compradores hallen siempre las mejores opciones.

La aceptación que ha tenido este marketplace le ha permitido diversificar su oferta e ir anexando productos para fitness, natación, trekking, running y triatlón. Constantemente, la página va actualizando las promociones de artículos en cada una de esas disciplinas deportivas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.