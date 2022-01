¿Dónde comprar repuestos de servidores, garantizados y testeados?, Give1Life Emprendedores de Hoy

Los servidores informáticos pueden llegar a tener una vida útil de hasta 10 años. El problema radica en que los modelos requieren actualizaciones o repuestos durante su funcionamiento.

Cada vez son más las personas que compran estos componentes en versión reacondicionada debido a que resultan más baratas y disminuyen el impacto medioambiental de la tecnología. Give1Life es una de las tiendas mejor posicionadas en la venta de repuestos de servidores usados y probados con garantía.

¿Qué repuestos de servidores están disponibles para la compra? Muchas empresas y profesionales particulares luchan por mantener actualizados sus servidores informáticos, ya sea porque los modelos son antiguos o porque los accesorios son difíciles de conseguir. Es por ello que tiendas como Give1Life distribuyen repuestos y componentes de escritorio.

El local es de confianza porque solo trabaja con primeras marcas, entre ellas destacan DELL, HP, IBM, CISCO, SEAGATE, TOSHIBA, SYNOLOGY, HITACHI y FUJITSU. Al ser equipos reacondicionados, se ahorra hasta un 90 % en comparación con el precio original y sin sacrificar la calidad de la firma.

Los componentes son las herramientas más solicitadas por los usuarios del portal. Los interesados pueden elegir entre memorias para computadora (RAM), tarjetas gráficas (GPU), lector de tarjetas SD, tarjetas madre, fuentes de poder, procesadores (CPU), rieles de servidor, controladores de almacenamiento (RAID) y discos duros (HDD).

¿Dónde comprar repuestos testeados y con garantía de los servidores? Give1Life presenta en su página web un amplio catálogo con productos para el envío inmediato. Los clientes pueden solicitar los ejemplares desde cualquier parte del mundo, siendo la España peninsular y las Islas Baleares los destinos con mayor rapidez de entrega en un máximo de 48 horas.

Una de las ventajas de la tienda es que todos los modelos tienen una garantía mínima de 6 meses, la cual puede ser ampliada hasta 1 o 2 años. Este servicio cubre los gastos de reparación y traslado, por lo que el usuario no tiene que invertir dinero adicional.

También cabe destacar que la totalidad de los ejemplares son probados antes de ser enviados. Aquellos productos que son electrónicos se optimizan con las últimas actualizaciones y son empaquetados para que el traslado sea seguro. Los repuestos acompañan a otros productos como los adaptadores y los gabinetes para discos duros en el catálogo de la empresa española.

Give1Life es el ejemplo de que la tecnología no tiene por qué reemplazarse cuando falla, sino que puede reacondicionarse y seguir funcionando, mientras se contribuye con el medioambiente.

