Taller mecánico multimarca en Manresa, Vagen Motor Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Un error recurrente cuando se lleva el coche a revisión es solo analizar el precio del trabajo, sin tener en cuenta el despliegue que requiere una reparación compleja a nivel de mecánica y de la electrónica de un vehículo, razón por la que muchas veces “lo barato sale caro”.

Contar con un buen taller mecánico es fundamental para alargar la vida del vehículo y que garantice todas sus reparaciones con la mejor calidad y a precios razonables.

Vagen Motor, en su taller mecánico de Manresa, ofrecen un servicio integral multimarcaespecializado en cada una de las áreas de los coches, con servicios de reparación y mantenimiento realizados por personal técnico muy cualificado y con los equipos de diagnosis y reparación necesarios para llevar a cabo cualquier tipo de reparación que el coche requiera.

Servicios integrales para todo tipo de vehículos Este taller está especializado en mecánica electrónica, plancha y pintura, sin embargo, también está especializado en servicios de mantenimiento y PRE-ITV y cualquier tipo de reparación que el coche necesite. Una de las características por las que este taller ha logrado un gran reconocimiento es por su larga trayectoria con más de 20 años y su especial atención al cliente con personal altamente capacitado y en constante formación, con la capacidad necesaria para manipular los equipos especializados para realizar la diagnosis de todas las marcas de vehículos, con resultados verificados en un 100 % y con las mismas garantías que ofrecen los concesionarios oficiales pero con precios mucho más económicos.

Algunos de los servicios que este taller en Manresa presta son: atención personalizada con diagnósticos rápidos sobre los fallos del vehículo, garantías en los trabajos realizados, presupuestos previos antes de la reparación y acuerdos con las mayores compañías de seguros y de renting, entre muchos otros. De igual forma, cuentan con el equipo necesario en vehículo.

Servicios de reparación a precios accesibles En Vagen Motor Manresa ofrecen sus servicios de reparación a precios más accesibles comparados con los de la competencia y con las mismas garantías que las de un servicio oficial. Asimismo, tienen a su disposición todas las herramientas y equipos de última generación para ejecutar el diagnóstico de los daños y la reparación de coches de todas las marcas con la asesoría de un personal altamente calificado, que no deja de formarse, para estar preparados en caso de atender algún caso particular. Desde el taller, hacen la gestión personalizada de los partes de un accidente con la compañía de seguros, también cuentan con coches de cortesía, servicios de limpieza integral y desinfección, así como el servicio de recogida y entrega a domicilio, todo sin coste adicional.

En Manresa, Vagen Motor se ha convertido en uno de los referentes de calidad de servicio y profesionalismo, razón por la que muchos de sus clientes recomiendan sus trabajos de reparación y mantenimiento.

