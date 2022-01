Goodbye, Rita. agota en 48 horas su modelo Harlem, que ya vuelve a estar disponible Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Convirtiéndose en un éxito de ventas sin precedentes, (ya que se agotaron a las 48 horas de haberlas lanzado en la web de Goodbye, Rita.), el modelo Harlem vuelve a estar disponible en su página web.

Estas últimas semanas la marca favorita de las celebrities ha comenzado a presentar las nuevas incorporaciones de sus familias de gafas más emblemáticas, una muestra de lo que está por llegar para esta temporada y que no podría estar teniendo mejor acogida.

Entre estos lanzamientos destaca su colección de modelos de edición limitada, Ephemeral inspirada en los barrios más emblemáticos de la Gran Manzana, las más originales y diferentes de la marca. Y de nuevo, lo han vuelto a hacer, mostrando cómo es posible conseguir un outfit 10 con un complemento por menos de 40 euros con un diseño y calidad irresistible.

El modelo Harlem es el primero de la marca que incluye visera lateral que, junto con sus lentes fabricadas en policarbonato, ayudan a reducir los reflejos del sol cuando la luminosidad es especialmente alta, bloqueando entre un 80-90% de luz solar.

Disponibles en tres gamas de color, el clásico negro, para las Harlem Black; elegantes tonos crema en las Harlem Beige y en el todoterreno verde militar, para las Harlem Camou. Sus lentes están disponibles en tonos negros para los dos primeros y en verde ahumado para este último modelo. Manteniendo la huella distintiva de Goodbye, Rita., el pantonario de colores está presente en la zona exterior de las patillas, así como en la original gamuza mostrando el skyline de Nueva York, el packaging está más que a la altura de la marca.

Lo que es seguro, es que las Harlem mantendrán su buena acogida esta temporada, convirtiéndose en el compañero perfecto para las aventuras que están por llegar en los meses venideros.

Sin querer quitarle protagonismo, no se pueden dejar de mostrar los modelos que la marca ha ido lanzando estas últimas semanas para cada una de sus familias y cuyas imágenes están disponibles en el link de descarga.

Soho, Chelsea, Broadway o Madison acompañan a Harlem, mientras que Alanis, Morrison, Keys y Mars se suman a la familia Soft. Por último, mencionar las réplicas en Kids de Cher, Bob y Round 2, los modelos más especiales para los más pequeños de la casa.

Tan solo es un adelanto de la colección que presenta la marca para la nueva temporada.

