Maternidad y jubilación

viernes, 21 de enero de 2022, 08:28 h (CET) Uno de los últimos días de 2021 supimos que un vecino de Orense se sumaba a los pensionistas varones a los que los tribunales han reconocido el derecho a cobrar un complemento a su pensión por maternidad, en este caso por paternidad. El plus de maternidad se creó bajo el Gobierno de Rajoy para compensar a las mujeres que hubiesen tenido más de dos hijos. El objetivo era compensar, de algún modo, el menoscabo en la carrera profesional y en los ingresos que había supuesto la maternidad cuando trabajaban. El incremento de la pensión iba del 5 al 15 por ciento, según el número de hijos.

En 2019 el Tribunal Europeo de Justicia reconoció el derecho a cobrar el complemento no solo a las madres, también a los padres. Aquel fallo provocó que el Gobierno de Sánchez cambiara la normativa en 2021. Ahora el complemento de la pensión no lo pueden cobrar todos los padres y todas las madres, sino quienes demuestren efectivamente que la maternidad o la paternidad les causó un perjuicio laboral. Esta regulación complica poder cobrar el complemento de la pensión por paternidad o maternidad, porque la prueba del perjuicio siempre será complicada.

