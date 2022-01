​El 2022 seguiremos con la crisis Pedro García, Gerona Lectores

viernes, 21 de enero de 2022, 08:23 h (CET) Las tendencias (económicas, sociales, empresariales, tecnológicas, etc) en 2022 no serán radicalmente nuevas. Habrá una consolidación de las tendencias que se gestaron en 2020, con la pandemia, se han extendido por todo el planeta en 2021 y, este año, se harán sólidas, muy fuertes y arraigadas.



Habitualmente, a lo largo del siglo XX y principios del XXI los cambios de tendencias sucedían cada 8 a 10 años. Es algo muy estudiado en Sociología, acompañada de la Historia. De vez en cuando, hay acontecimientos de fuerte calado que dan lugar a un nuevo orden mundial: sucedió entre 1989, con la Caída del Muro de Berlín y 1991, con la desaparición de la Unión Soviética. Por primera vez en muchas décadas en el mundo había una sola potencia económica, militar y cultural que exportaba sus valores y costumbres al resto del planeta: Estados Unidos.

Desde la Gran Recesión de 2007-2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, primero y la crisis derivada del covid en marzo de 2020, el mundo vive en una nueva etapa de la humanidad. La recuperación económica que vino tras la Gran Recesión fue liviana y breve: de 2015 a 2020. España no había aún recuperado los niveles de empleo previos a 2008 y, de golpe y porrazo (y confinamiento, el 13 de marzo de 2021) caímos en otra crisis económica que, en el imaginario de los españoles, era continuidad de la crisis previa de la que apenas habíamos salido.

En consecuencia, sin darnos cuenta, los españoles hemos -en nuestro subconsciente- vivido una larga crisis económica desde 2008 hasta finales de 2021. Lo del "subconsciente" es un eufemismo, porque con 4,4 millones de desempleados, tasa de paro del 14,56% (dato EPA, INE) decrecimiento económico, destrucción de sectores empresariales claves como el turismo, los viajes, la hostelería, la restauración y los sueldos más bajos de la OCDE, las personas sienten la crisis económica en su propia piel, en el pago de la hipoteca, la gasolina y el recibo del gas y la luz, que durante los últimos meses se han encarecido desproporcionadamente.

