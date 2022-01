¿Temor a su declive? Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de enero de 2022, 08:18 h (CET) Las lenguas avanzan con el uso, no se puede predecir si acabarán como el latín, que fue universal y ahora está acorralado, o como el inglés, o el chino, en este momento en el que suponemos un 'sorpasso' del país asiático a los Estados Unidos, hasta ahora país hegemónico en presunto declive.

El lenguaje se ha inventado para entenderse y una defensa a ultranza de una lengua indica más un temor a su declive, por la cosa de que la gente se está entendiendo mejor con los demás, con otra lengua que con la tuya.



Al niño de Canet ¿Recuerdan? le ha tocado representar un papel excesivo para sus cinco años; un cambio de paradigma hacia el futuro que se veía venir: es mejor el bilingüismo, entenderse con los demás en varias lenguas, si lo que se pretende es convivir y no imponer lo que puede ser declinante. Si tuviera futuro no habría que defenderlo tan alocadamente. Las lenguas sobreviven cuando son necesarias. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Trayectos significantes Si actuamos con fruición, ilusionados, descubrimos unos logros espléndidos, alejados de las posiciones contundentes El último de Filipinas era Hardy Kruger Es curioso que alguien viva más de 35.000 días y se marche uno en que tú lo estás viendo hacerse famoso por la pantalla ​Desconcierto socialista en Castilla y León Mal lo tiene el socialismo de León y de Castilla si su programa es la sarta de mantras soltada en el Fórum Europa Bolaños, ministro de la Presidencia En democracia, trató de marcar las líneas de actuación a la oposición ​Colau investigada y la izquierda radical desbarrando contra los ricos Gentes sin escrúpulos, para intentar hacerse famosos, recurren a un tipo de comentarios que sólo hacen que demostrar sus propias carencias