¿Cómo crear una buena estrategia de marketing en Instagram?, por Ariadna de Érimos Digital Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 18:14 h (CET)

Una buena estrategia de marketing en las redes sociales sirve de impulso para el reconocimiento y crecimiento de una empresa. Tener un mayor alcance de audiencia aumenta la posibilidad de encontrar clientes con alto potencial. Por tanto, desarrollar un contenido con buen diseño y atractivo es clave para maximizar el posicionamiento de una marca en los medios digitales.

Para aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen las redes sociales para los emprendedores o pymes, resulta necesario acudir a personas especializadas. En ese sentido, Érimos Digital es una agencia experta en marketing y comunicación digital que se encarga de crear estrategias en Instagram para potenciar las marcas con acciones planificadas y estrategias de contenidos.

¿Por qué es necesario para las empresas tener una estrategia de Instagram? Se pueden nombrar muchos motivos, pero se destacan estos 3. El primer motivo es porque una buena estrategia digital ayudará a reforzar la imagen de marca, y a posicionarse como un referente de forma orgánica. La falta de coherencia, es una de las principales razones por las que las marcas dejan de crecer en redes. En segundo lugar, permitirá ahorrar tiempo. Si se ha creado contenido para las distintas plataformas es sencillo darse cuenta de que se requieren muchas horas. En la mayoría de los casos, esto sucede porque no se tiene una buena estrategia definida, ya que se necesita un calendario de contenidos con un planteamiento de “cross content”, es decir, de contenidos cruzados para que se pueda aprovechar de forma táctica todos los contenidos y usarlos en los distintos canales sin duplicarlos. En tercer lugar, se debe tener en cuenta cuál es el objetivo en cada una de las redes sociales, teniendo muy en cuenta al público objetivo. Siempre se recomienda contar con profesionales como los de Érimos Digital que ayuden a definir en qué redes sociales se debe estar para llegar al público y lograr los objetivos marcados. En caso contrario, puede que se esté invirtiendo tiempo en plataformas que no ayudarán a alcanzar los propósitos digitales.

Érimos Digital: crear una estrategia en Instagram Uno de los principales errores de los emprendedores o pymes es no tener una buena estrategia de contenidos. Por ese motivo, desde Érimos Digital se impulsa a los clientes a crear un plan de acción que le permita llegar a un público objetivo y lograr las metas planteadas, teniendo en cuenta la idea de mostrar una visión clara y precisa de una marca digital.

Esta agencia propone dos métodos de trabajo. Con el primero capacita a sus clientes para que ellos mismos hagan su estrategia, proporcionándoles material de trabajo y realizando sesiones de mentoría y soporte para resolver dudas. Con el segundo método, la agencia crea la estrategia, dando oportunidad al cliente de aportar su opinión y ayudarle a implementarla.

Trabajando con Érimos Digital se logra conocer las técnicas y tendencias para aumentar el posicionamiento y la visibilidad en los buscadores. Con ello, se consigue el crecimiento de la comunidad de Instagram con seguidores que estén interesados en los productos y servicios de una empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.