Pintura epoxi, una pintura amigable con el medioambiente

jueves, 20 de enero de 2022, 18:07 h (CET)

La resina epoxi ha venido experimentando un importante auge durante los últimos años. La razón es que se trata de una resina capaz de ofrecer una gran cantidad de ventajas, pero principalmente porque se trata de un material respetuoso con el medioambiente.

Debido precisamente a estas características, la compañía Grip-On ha decidido utilizarla como principal recubrimiento de sus herramientas. Esta compañía cuenta con más de 35 años de experiencia en el desarrollo, fabricación y distribución de tenazas y alicates de presión y sus productos son de una gran calidad.

La pintura epoxi es un producto respetuoso con el medioambiente La pintura epoxi ha logrado adquirir una gran popularidad debido a su alta calidad y su gran versatilidad. Estos aspectos principales la convierten en la alternativa ideal para pintar una amplia variedad de superficies diferentes, ofreciendo resultados excelentes y múltiples ventajas. Sin embargo, una de las cualidades que más se valoran de este producto es que se trata de una pintura que no daña el medioambiente. Esto no solo se debe a su alta resistencia y durabilidad, sino también al hecho de que más de la mitad de los componentes que se utilizan para su fabricación son de origen vegetal. Esta es una de las razones por las que incluso en los Estados Unidos hay resinas epoxi que cuentan con certificación ecológica. Dada la creciente tendencia en la utilización de productos cada vez más amigables con el medio ambiente, la pintura epoxi se ha convertido en la alternativa perfecta, siendo una excelente combinación entre eficiencia y sostenibilidad.

Beneficios de la pintura epoxi En este tipo de pintura, la corrosión y el desgaste no representa un problema, ofreciendo un gran poder de protección que no se puede encontrar en otras. Además de eso, es muy fácil de aplicar, muy flexible y posee una alta capacidad de adherencia que le confieren una durabilidad superior en prácticamente cualquier superficie. En productos como los fabricados por Grip-On, empresa especialista en herramientas de agarre como tenazas y alicates de presión de alta calidad, la pintura epoxi es el recubrimiento ideal. De hecho, todos los productos que actualmente comercializa esta marca poseen pintura epóxica, resultando en una herramienta eficiente con un acabado de primer nivel.

Los alicates de presión que se venden en Grip-On han sido consideradas por algunos expertos como unas de las mejores del mercado, no solamente por la comodidad y fuerza de agarre, sino también por la alta calidad de sus materiales de fabricación y su estética. En este último apartado, la pintura epoxi es sin duda alguna un elemento protagonista.

