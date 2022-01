Amplio menú para vegan foodies en Blue Ocean Camp Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 18:00 h (CET)

Cada día, son más las personas que toman la decisión de cambiar sus hábitos alimenticios, por ello, muchos restaurantes y establecimientos de comida disponen de propuestas más saludables, vegetarianas o veganas, para responder a la creciente demanda de este tipo de gastronomía.

Blue Ocean Camp es una cadena de alojamientos vacacionales y hostelera que ofrece menús para vegan foodies como una alternativa alimenticia saludable, a través de diversos platos elaborados con novedosas recetas en el mundo de la restauración, utilizando ingredientes locales con la intención de evitar la cadena de contaminación y acortar las distancias entre los productores de alimentos y la cocina.

Un lugar para comer saludable Esta reconocida cadena de alojamientos vacacionales cuenta con un lugar llamado One World, un sitio donde las personas pueden acudir para disfrutar de una excelente propuesta gastronómica, con platos y bebidas muy reconocidas por la gran calidad en su sabor. El personal que labora en este restaurante se caracteriza por amar la cocina, por ello, manifiesta su compromiso en cada preparación para ofrecer a sus clientes comidas saludables y elaboradas con productos de temporada, utilizando ingredientes frescos de la agricultura local y siguiendo un estricto estándar ecológico.

A través de la página web, los comensales pueden encontrar un menú que puede ser descargado mediante un código QR y visualizar todas las propuestas, incluyendo un menú veggie para quienes llevan este estilo alimenticio. La atención de este sitio es una de las razones por la que muchos comensales acuden periódicamente.

Ecologismo en la cocina En el mundo de la restauración, se ha hecho tendencia la creación de un nuevo concepto que permite ser un poco más empático con el medio ambiente, debido a la creciente preocupación que se está generando por la cadena de contaminación y emisiones de dióxido de carbono al transportar los artículos que se necesitan para la elaboración de los platos. Este nuevo concepto es conocido como comida ecológica Km 0 y consiste en utilizar ingredientes producidos en las zonas cercanas, con la finalidad de hacer cortas las distancias entre los proveedores y la cocina.

Entre los beneficios que aporta este nuevo estilo de cocina está la posibilidad de ofrecer comida saludable, con una mejor calidad, ya que sus ingredientes no poseen ningún tipo de aditivos y, de esta manera, se contribuye a minimizar el impacto ambiental. Este nuevo concepto ha llegado para ofrecer una serie de ventajas a quienes la consumen, llevando a sus mesas una gastronomía saludable de mejor calidad, en consonancia con quienes llevan un estilo de vida veggie y, a su vez, contribuyen con el cuidado del medio ambiente en un momento crucial para su preservación.

