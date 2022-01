Conseguir los propósitos de año nuevo gracias a la ayuda de la psicóloga Miriam Rubio Emprendedores de Hoy

En enero, muchas personas tratan de poner en práctica los propósitos de año nuevo. Es común que algunos de esos deseos se pospongan en el tiempo, o que incluso sean olvidados o dejados a un lado. No obstante, la psicología puede ayudar a conseguir dichos anhelos y aumentar el bienestar emocional.

Miriam Rubio es Psicóloga General Sanitaria, especializada en terapias de tercera generación y Mindfulness. Ofrece distintos servicios que están orientados a trabajar la conexión física y emocional.

Alcanzar los objetivos de año nuevo Llevar a buen término aquellos sueños, deseos u objetivos, ya sea a corto o largo plazo, es posible si se añade determinación, firmeza y constancia a aquello que se aspira alcanzar. Es común que al final de cada año las personas se propongan metas a cumplir que, por diversos motivos, finalmente no se realizan.

Encontrar la forma idónea de llevar a cabo lo que se ha pensado es muestra de esfuerzo, determinación, responsabilidad y actitud. Pero existen situaciones adversas que no propician que lo que se ha planeado suceda.

Conocerse a uno mismo, tener una personalidad resiliente, compromiso y que ese cambio sea un desafío, con objetivos realistas y bien definidos son elementos a tener en cuenta para el éxito en el crecimiento personal. El factor tiempo es otro desencadenante esencial. A veces, por ejemplo, se desea aprender un nuevo idioma, aprender a cantar o tocar un instrumento, pero no se busca un tiempo específico para empezar a solidificar esa voluntad. Es imprescindible adecuar un tiempo, espacio y entorno que propicie que aquello que se ha ideado llegue a desarrollarse.

¿Por qué es importante recibir ayuda profesional? Alcanzar los objetivos no siempre resulta una tarea sencilla. En ocasiones, es necesario sanar internamente, desaprender lo aprendido, hacer un análisis sobre la propia personalidad y permitirse cambiar o mejorar para lograr el equilibrio.

Para ello, es importante recibir ayuda profesional como la de Miriam Rubio. La experta integra el estudio de la conducta humana, desde el plano psicológico y físico, para llegar a alcanzar el equilibrio.

Realiza consulta clínica enfocada en la terapia de aceptación y compromiso a través de Mindfulness. Conecta cuerpo y mente en sus sesiones a través del Mindfulness-movement (movilización consciente), teniendo en cuenta la reeducación postural del método Pilates. Prioriza un entendimiento del dolor desde una apertura multifactorial para profundizar en todo lo concerniente a ello para sanar. Para Rubio, es de vital importancia la salud integral de mente y cuerpo no solo para solucionar problemas, sino para tener una mejor calidad de vida.

La psicóloga presta también los servicios del revolucionario programa MBCPM (Mindfulness-Based Chronic Pain Management) que está orientado a aliviar el dolor crónico, reducir el estrés asociado al mismo y recuperar el bienestar.

Para concretar cita con la especialista, es posible hacerlo de forma presencial y virtual. Recibir ayuda en psicología integral siempre será beneficioso y conveniente para iniciar el proceso del cambio.

