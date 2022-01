La reventa de licencias de software es legal en Europa Emprendedores de Hoy

Las licencias de software son el derecho de uso por el que las empresas tienen que pagar una parte importante de su presupuesto para poder utilizar los programas de ordenador de manera legal.

Sin embargo, algo que aún es bastante desconocido en este país, es que desde 2012 es 100% legal comprar y vender licencias de softwareya utilizadas dentro de territorio europeo, gracias a una sentencia que el Tribunal Europeo dictaminó a partir de una batalla legal contra Oracle.

Dar un segundo uso a las licencias La mayoría de empresas cuentan con activos que ya no utilizan que tienen un alto valor en el mercado. Un activo que suele ser olvidado son las licencias de software, que caen en desuso por cambios en los tamaños de plantillas de trabajadores, cambios a modelos de suscripción, etc.

En la actualidad, existen organizaciones que ayudan a empresas a dar un segundo uso a las licencias por volumen en desuso y recuperar una buena parte de la inversión inicial. Acompañan todo el proceso de venta de licencias, encontrando un comprador de las licencias en desuso y llevando a cabo la transferencia de titularidad de las mismas de forma legal.

La necesidad de contar con un buen partner En España, una de las principales empresas de compra de licencias por volumen es LicensePro. Se encargan de comprar y vender licencias de software de forma 100% legal y siguiendo todos los requisitos que dictamina la Directiva Europea que regula este mercado. Todos los productos que comercializan son totalmente auditables y verificables. LicensePro ofrece cuenta con una efectiva política de asistencia a sus clientes, acompañando todo el proceso y brindando un asesoramiento personalizado. Con más de 12 años de trayectoria, LicensePro opera en distintos países europeos como Alemania, Austria, Bélgica, España, Holanda y Suiza, constituyéndose así como uno de los principales partners europeos de compra y venta de licencias por volumen de segunda mano.

