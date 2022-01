El cantante de rock Poncho K presenta el nuevo disco Calíope y se prepara para la gira 2022 Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 17:23 h (CET)

La música es imprescindible para la vida de muchos. A menudo, se asocian momentos con melodías y letras, las cuales ayudan a lidiar las emociones en momentos concretos.

Este es el caso del sevillano Alfonso Caballero, más conocido como Poncho K, que ha llegado a ser un referente en el país, gracias a sus composiciones urbanas en el género del rock.

Hasta hace poco, contaba con 7 trabajos discográficos lanzados al mercado desde el 2001 hasta el 2017, y el pasado año sacó un último disco llamado “Calíope”.

Se espera que para este 2022, el artista realice una gira por el país tocando los clásicos de su música y dando a conocer su último trabajo que, hasta el momento, cuenta con excelentes comentarios.

Los inicios de Poncho K Con solo 18 años, Alfonso salió de Sevilla rumbo a Madrid con el objetivo de abrirse camino en el mundo de la música, ya que al estar alejado del género del flamenco, sus melodías parecían no tener futuro en Andalucía. Así que tomo la decisión de partir a la capital.

Poncho K tocaba en festivales pequeños, calles y bares, pero esto no fue poco para poder darse a conocer y ganar cada vez más seguidores. Su trayectoria musical inició cuando tenía apenas 15 años en una banda de punk, y en el 2001 se animó a trabajar en solitario con su primer álbum titulado “No quiero empates”, al que siguieron una serie de canciones con fuerza y reconocimiento.

Sus letras han tenido éxito gracias al componente característico de incidencia social que busca dejar precedente de denuncias hacia casos de injusticia, así como construir discursos e historias en torno a la igualdad.

Calíope y su gira por España Pese a que su último álbum fue lanzado en formato físico en abril del 2021, no estuvo disponible en plataformas digitales hasta octubre del mismo año. Según el mismo Poncho K, por su amor a lo tradicional de la música y a la experiencia de tener un CD en las manos. Este trabajo discográfico es el resultado de un proceso compositivo durante los confinamientos por el COVID-19 y toma el nombre de la diosa griega de la poesía con el objetivo de transmitir sentimientos profundos a través de las letras y llevar a sus fans a imaginar libremente mientras las escuchan.

El cantante confirma que durante el 2022 realizará una gira por España con la esperanza de reencontrarse con sus seguidores, ya que hace mucho tiempo que no sube a un escenario. Ahora, con la presentación de su nuevo trabajo musical, ve la oportunidad perfecta para hacerlo.

