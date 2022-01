Fotografía gastronómica en Valencia con Tono Balaguer Emprendedores de Hoy

Tanto en la alimentación como en la gastronomía, la fotografía juega un papel fundamental a la hora de establecer las estrategias de marketing de cualquier negocio.

Es crucial que este tipo de empresas se apoyen en un fotógrafo experto, capaz de posicionar al negocio en el mercado a través de imágenes que despierten el apetito, con preparaciones irresistibles. Para asegurarse de lograr resultados excelentes en cada fotografía gastronómica, el profesional debe ser capaz de capturar y transmitir sensaciones en cada trabajo. Expertos en arte de la fotografía culinaria como Tono Balaguer disponen de la inspiración para lograr despertar el deseo del consumidor.

Todo acerca la fotografía culinaria La fotografía gastronómica muestra los alimentos de la forma más atractiva y deliciosa. El consumidor final muchas veces toma la decisión de escoger entre varios productos basándose en la imagen que acompaña ese alimento en su envase. A la hora de buscar un restaurante online o hacer un pedido de comida a domicilio desde el móvil, la fotografía es crucial para decidir si las elaboraciones te activan el apetito y el deseo de probarlas o no. Basándonos en esa fotografía y al feedback de clientes anteriores se modelan las preferencias en un mundo donde cada vez se está más vinculado a tomar decisiones online.

Para que esta herramienta comunicativa funcione y destaque más allá de la típica fotografía del foodie tomada con el móvil, o la que hace el chef de forma amateur; es necesario entender que la fotografía gastronómica es una práctica compleja. Se deben tener varios elementos en consideración como, por ejemplo, contar una historia con intención, la iluminación adecuada para cada alimento, composición, ángulos, como realzar colores y texturas, ya que cada alimento necesita ser iluminado y tratado de forma diferente y no hay una única fórmula que funcione para todas las recetas o ingredientes.

Habitualmente, estas fotografías tienen como objetivo aparecer en envases, cartas de restauración, libros de cocina, packaging de alimentos, campañas de supermercados, servicios de comida a domicilio, redes sociales, etc.

Tono Balaguer, fotógrafo especializado en elaborar imágenes gastronómicas Restaurantes, empresas de hostelería y toda la industria vinculada a la alimentación necesita mostrar sus productos y servicios con imágenes que provoquen fascinación.

Tono Balaguer es un experto en capturar imágenes capaces de seducir los cinco sentidos a través de la vista, despertando el deseo de degustar un bocado apetitoso, poniendo en valor al producto gastronómico. Con 30 años de profesión, este artista cuenta con la experiencia para generar ideas frescas y dinámicas. Innova constantemente y cuida al máximo cada detalle.

Sus trabajos se caracterizan por trabajar con la luz, mimar la composición, jugando con los colores, hasta encontrar una armonía perfecta en cada fotografía.

Construir una atmósfera que impulse un proyecto de gastronomía a tener resultados, es posible con profesionales de la gastronomía como Tono Balaguer. Con estudio en Valencia, ofrece servicios a nivel nacional e internacional, donde además de la fotografía ofrece los servicios opcionales de la elaboración de recetas, estilismo culinario y prop styling.

