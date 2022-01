Mesas auxiliares Altacom para el sofá, en Muebles Industria Emprendedores de Hoy

Las mesas auxiliares sirven no solo para ornamentar, sino también es muy útil para colocar un libro, una lámpara de mesa u otro objeto decorativo, dándole al salón un toque personal y único. En el mundo de la decoración de espacios interiores, estas mesas para el sofá son un elemento esencial.

Existen infinidad de mesas de sofá de diversos estilos y modelos, la elección dependerá del ambiente del lugar y la utilidad que se le quiera dar al mobiliario.

En Muebles Industria, cuentan con un amplio catálogo de mesas de centro elevables y transformables de la marca Altacom. En su tienda física ubicada en la calle Calderón de la Barca 76 en Barcelona, los clientes pueden visualizar la variedad de modelos disponibles en stock.

Soluciones de mobiliario multifunción para pequeños espacios Muchas de las viviendas y pisos de España cuentan con espacios interiores muy reducidos, por lo que es necesario optimizar cada rincón del hogar de manera inteligente. Para ello, Muebles Industria ofrece una serie de opciones de mobiliario multifunción donde la practicidad, la técnica y el diseño se unen en un solo producto.

Son distribuidores en España de la marca Altacom, fabricante de mesas transformables y mesas de comedor extensibles. La empresa dispone de un amplio catálogo de mobiliarios ahorradores de espacio que pueden extenderse en superficies de apoyo solo cuando es necesario, minimizando las dimensiones totales. Las mesas tienen estantes dobles y alturas regulables al milímetro con finos acabados que pueden complementarse con sillas o taburetes y darle un uso más óptimo a los salones o habitaciones del hogar.

La calidad de los productos de Altacom tienen la garantía del sello Made in Italy desde el diseño hasta el ensamblaje final del producto. Este vínculo después se enriquece con una red de proveedores europeos, por lo que los productos son de “kilómetro cero”.

A medida: diseño de mobiliario online Muebles Industria es una empresa con más de 70 años de experiencia en la comercialización de mobiliario para el hogar y la oficina de los mejores fabricantes del mercado y a precios competitivos. En su compromiso por brindar el mejor servicio posible, ofrecen diseño de montaje en 3D que le permite al cliente ver como quedaría el mobiliario antes de instalarlo. De esta manera, podrá observar el resultado final y adaptarlo a su gusto o necesidades.

El equipo de Muebles industria también ofrece asesoría personalizada en la compra de muebles y diseño sin coste adicional. Además, tienen planes de financiamiento de muebles hasta 24 meses sin intereses, convirtiéndose en una propuesta atractiva para las personas que necesitan un mobiliario para el hogar con flexibilidades de pago. Calidad y servicio son algunos de los pilares que describen el servicio de Muebles Industria.

