La comunidad de vecinos a un nivel superior con Communitas Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 15:39 h (CET)

Vivir en una comunidad puede ser un problema cuando no existe buena relación entre los vecinos. Con el fin de evitar este tipo de situaciones, existen los servicios de administración de comunidades de propietarios. Las compañías que se dedican a este oficio se encargan de gestionar las obligaciones de los propietarios para que no deban llevar a cabo todas las gestiones que ese rol implica.

En este contexto, nace la empresa Communitas, que opera en Madrid y el municipio de Vera, provincia de Almería. Dedicada a simplificar las vidas de los miembros de una directiva, este emprendimiento busca afrontar los retos cada vez más complejos que se presentan en términos legales, técnicos y económicos dentro de una comunidad de habitantes. Para ello, busca aplicar recursos digitales que sean una herramienta para que el cliente se mantenga informado de los últimos acontecimientos.

Los servicios que ofrece Communitas La prestación de Communitas se enfoca en tres aspectos: administrar los recursos de la comunidad, agilizar los procesos de mantenimiento en las instalaciones del inmueble y aplicar la normativa laboral, civil y fiscal en los casos que lo requieran. Asimismo, Communitas utiliza herramientas de aplicación digital como una app, un portal web, WhatsApp, Teams o correo electrónico para mantener informadas a las personas que prefieren no asistir a las reuniones.

En la actualidad, debido al crecimiento de las plataformas digitales, el servicio se provee en su mayoría mediante correo electrónico (50 %), vía telefónica (35 %), presencial en oficina (15 %) y resolviendo consultas a través de la página web comunitaria (5 %).

Los precios no son un obstáculo cuando se trata de esta compañía. En la página web se puede calcular el precio total que representaría contratar su servicio, que dependerá del número de propietarios que componen la comunidad. Este valor incluye los costes de teléfono, mensajes de texto, confección de nóminas, uso de aplicaciones móviles, fotocopias y hasta juntas de propietarios.

Un equipo de especialistas al servicio de la comunidad de vecinos La idea de crear una empresa de administración de comunidades de propietarios surgió en 2006, cuando un grupo de siete personas decidió unirse para gestionar las decisiones administrativas de un grupo de vecinos. Hoy en día, son 18 personas las que componen la empresa, divididas en cinco secciones: administración de fincas, departamento legal, departamento contable, fiscal y laboral, de siniestros y de atención al cliente.

La visión empresarial de Communitas gira en torno al concepto de simplicidad. A partir de un estilo de comunicación fácil de entender, sin complejidades ni sobrecarga de información, consideran que así los resultados son más eficaces y eficientes.

Con este servicio de administración para comunidades de propietarios, las sesiones eternas e informes sin resultados serán cosa del pasado. De hecho, las personas pueden aprovechar mejor su tiempo al quitar esas actividades de sus agendas y dejar esa responsabilidad para especialistas en la materia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.