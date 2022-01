Ideas de negocio para 2022, por Anytime Fitness Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 15:30 h (CET)

Para las personas que deseen dar un vuelco a su actividad profesional, que crean que ha llegado el momento de su emancipación laboral para convertirse en su propio jefe o que estén estudiando cómo invertir su dinero y qué sectores son los más rentables puede resultar interesante analizar algunas ideas de negocio para 2022.

Ideas de negocio consolidadas Ideas que, tras casi ya dos años de pandemia, tienen mucho que ver con la sostenibilidad y las energías limpias, la digitalización y la innovación como palanca de flexibilidad y personalización, y la salud y el fitness como aliados indiscutibles para tener una buena forma física y mental.

Todas estas ideas de negocio empezaron hace unos años siendo tendencias, pero con el tiempo y, especialmente, tras los efectos devastadores de la pandemia todas ellas han venido para quedarse. ¿Por qué? Porque cuentan con un cada vez mayor espaldarazo del público que, a su vez, está cada vez más concienciado y sensibilizado sobre la importancia de cuidar al planeta y su propio cuerpo.

Rentabilidad y diferenciación De ahí que si se buscan ideas de negocio para 2022, estudiar las opciones que se tienen en estos sectores no sea en absoluto una mala idea. Si hay demanda, la oferta tiene salida. Eso sí, es importante seleccionar y comparar, y quedarse con aquellas propuestas que ofrecen rentabilidad y diferenciación. Ahí está la clave.

Si se profundiza más en esto último, cabe remarcar que el consumidor actual busca vivir experiencias nuevas en las que se sienta parte real de la estrategia, que le permitan la conciliación entre su faceta profesional y su vida personal, y la tecnología le aporte flexibilidad y facilidades.

El tirón del fitness Un combo que puede parecer imposible, pero que ya es real en algunas ideas de negocio que funcionan y llevan años acumulando éxitos. Un ejemplo se encuentra en el área de salud y deporte; Anytime Fitness es una cadena de gimnasios que cumple con todo lo anteriormente descrito.

Gracias a su coaching model, esta franquicia -una de las más grandes del mundo en su sector, con cerca de 5000 clubes en más de 30 países- ofrece a sus socios planes de entrenamiento absolutamente personalizados y adaptados a sus retos fitness, a sus objetivos de salud y a su disponibilidad horaria.

Flexibilidad en el servicio De hecho, para que la falta de tiempo o los cambios de turnos laborales no sean un freno para nadie en lo referente a la práctica del ejercicio físico, Anytime Fitness dispone de una tecnología puntera que permite a sus socios entrenar tanto dentro como fuera de sus clubes, siempre que quieran y con el apoyo de su app, dotada con más de 1100 planes de entrenamiento y más de 8000 ejercicios para todas las edades, condiciones físicas y agendas.

Su filosofía de ser Anytime y más que nunca Anywhere ha llevado a la compañía a ser todo un referente en la digitalización del fitnessy en la personalización de sus servicios, dando a sus socios facilidad, flexibilidad, privacidad -ya que los vestuarios y duchas de sus gimnasios son individuales-, e innovación permanente.

Tecnología de vanguardia Entre las últimas herramientas tecnológicas incluidas en su red figuran el analizador de masa muscular Evolt, el medidor de frecuencia cardíaca MyZone y las pistolas y rodillos para la terapia de percusión de Theragun e Hyperice.

Todo lo anterior hace que Anytime Fitness pueda estar en la lista de esas ideas de negocio que tienen un presente de éxito y un futuro absolutamente prometedor que cuenta, además, con una experiencia de veinte años en el mundo y una década de trayectoria en España, siendo por tanto un modelo absolutamente testado.

En línea con la forma de entender el mundo Lo que se tiene que pensar también es si este tipo de ideas de negocio encaja con la filosofía de vida y con los gustos. Para las personas que quieren subirse al carro del fitness para llevar la salud a todos los rincones del planeta, esta puede ser una buena oportunidad.

Es recomendable implicarse en ideas de negocio que sean fieles a la forma de ver el mundo y convertirse en la persona que siempre se ha querido ser. Tal como afirma Anytime Fitness: “Da el pistoletazo de salida a una nueva etapa profesional y haz que tu trabajo sea tu pasión. No dejes de buscar #TuMejorTú”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Gutu Ajayu plasma su filosofía en su arte, la importancia de mirar hacia el pasado para entender mejor los tiempos contemporáneos La comunidad de vecinos a un nivel superior con Communitas Ideas de negocio para 2022, por Anytime Fitness Ventajas del reciclaje en la industria textil Diseño y mantenimiento web WordPress con Signum Comunicación