Lifan E4, la revolución eléctrica disponible en Lifan Motos

jueves, 20 de enero de 2022, 13:05 h (CET)

Viajar en motos eléctricas es confortable, económico, silencioso y amigable con el medioambiente. No solo las recargas de energía son mucho más baratas que las que usan gasolina, sino que además, las Administraciones Públicas bonifican a este tipo de moto con hasta el 100 % de los impuestos de matriculación y circulación. La movilidad eléctrica es, sin duda, el futuro del transporte.

Lifan Motos, distribuidora oficial en España de la marca china de motos eléctricas, presentó recientemente la gama E4, la cual no produce ni emisiones de CO₂ ni ruidos.

Las principales características de la moto urbana Lifan E4 Los e-scooter Lifan E4 están disponibles con dos motores de la marca Bosch, uno de 1200W y otro de 3000W. Ambos vienen con baterías de iones de litio Greenway y celdas LG que permiten obtener gran rendimiento y autonomía. En particular, el de 3000W permite alcanzar rápidamente una velocidad de 70 kilómetros por hora. El sistema de frenado EBS del vehículo logra reintroducir energía en la batería, lo que también contribuye a mantener la moto cargada. Las baterías pesan 12 kilos, se extraen fácilmente y es posible cargarlas con una toma doméstica. La autonomía estimada de las E4 es de 120 kilómetros.

Además, el diseño de las motos eléctricas Lifan es elegante. Vienen en color gris grafito con detalles en azul eléctrico y en blanco. El sillín es confortable y cuenta con un amplio compartimento para llevar una batería adicional.

Todos los faros e indicadores de dirección de la moto son de tecnología LED. El Lifan E4 de 3000W con doble batería tiene tres modos de conducción. El Eco es recomendado para viajes largos en los que se necesita mayor autonomía. El Dynamic es un punto medio adecuado para el uso diario. Finalmente, el Sport se utiliza para lograr mejores sprints en la conducción.

¿Cuáles son las ventajas de las motos eléctricas? El ahorro que permite la utilización de motos eléctricas, con respecto a las que funcionan a combustión, es notable. Para cubrir 100 kilómetros se necesita gastar al menos 5 euros en gasolina, mientras que con un modelo eléctrico esta distancia se puede cubrir con una carga que cuesta 30 céntimos. Además, no producen ningún tipo de contaminación ni ruido, por lo que las restricciones impuestas a los vehículos de combustión en los centros de ciudades europeas no les afectan.

El mantenimiento también resulta más económico, ya que aquí no se utilizan filtros ni aceites que sea necesario cambiar periódicamente. Asimismo, los motores eléctricos son más sencillos, desde el punto de vista mecánico, que los de combustión, por lo que es menos probable que se produzcan averías.

A través de Lifan Motos es posible acceder a motos eléctricas de gran rendimiento y sostenibles, para así realizar los viajes cotidianos dentro de las ciudades de forma económica y silenciosa.

