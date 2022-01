Cumplir los objetivos de año nuevo de la mano de Brooklyn Fitboxing en Perchel Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 13:08 h (CET)

En la lista de propósitos de año nuevo, casi siempre están incluidos bajar de peso y cuidar de la salud. Sin embargo, la mayoría de las personas no son constantes con estos objetivos y terminan volviendo al sedentario ritmo de vida al que estaban acostumbradas.

Muchas personas alegan que los programas de ejercicios tienden a ser repetitivos, razón por la cual la desmotivación casi siempre gana la partida. En consecuencia, Brooklyn Fitboxing ofrece un novedoso programa de preparación física, a través de la práctica de boxeo sin contacto, combinado con ejercicios de alta intensidad al ritmo de la música. Este gimnasio de Málaga se ha convertido en la opción ideal de entrenamiento para aquellos que necesitan un plus de motivación.

Una forma amena de entrenar el cuerpo y la mente El fitboxing consiste en la ejecución de movimientos técnicos aplicados en el boxeo mientras se van liberando tensiones, razón que ha llevado a muchas personas, desde deportistas hasta aficionados del mundo fit, a sumarse a la práctica de esta disciplina.

Este deporte trabaja todas las áreas del cuerpo de manera simultánea y es recomendado para quienes sufren elevados niveles de estrés o ansiedad, también funciona para quemar hasta 1.000 kilocalorías por sesión.

La combinación de la fuerza y el ejercicio aeróbico no solo ayuda a la pérdida de peso, sino que también contribuye a la estimulación de la presión sanguínea, regulando de esta forma la presión arterial. Asimismo, mejora la coordinación, el equilibrio y la fuerza de cualquier persona, ya que no se necesita ser un atleta experimentado para practicar esta disciplina.

En definitiva, este gimnasio malagueño ha desarrollado una novedosa propuesta con la que han logrado combinar resultados satisfactorios con diversión, a través la práctica constante de su programa de ejercicios.

Bajar de peso realizando fitboxing El fitboxing puede practicarse desde los 14 años en adelante y consiste en ejecutar los movimientos del boxeo adaptados a una coreografía, golpeando el saco y siguiendo el ritmo de la música. Esta práctica también se realiza combinándose con ejercicios funcionales, ya que de esta manera se aumenta la adrenalina y se libera endorfinas, contribuyendo a la disminución de los niveles de estrés y fortaleciendo la autoestima. Todo ello genera un estado de bienestar.

Por esta razón, la desmotivación no es posible con la práctica constante de esta disciplina, porque la experiencia es mucho más divertida que los ejercicios de rutina que plantean los centros deportivos comunes.

Gracias a su efectivo y divertido programa de entrenamiento, Brooklyn Fitboxing se ha convertido en uno de los gimnasios más reconocidos de Málaga.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.