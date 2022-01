Asilvestrats ofrece servicios de láser tag despedida de solteros Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 13:08 h (CET)

El combate láser es un juego divertido y sencillo en el que dos o más equipos se enfrentan para cumplir un determinado objetivo. Este peculiar deporte está ganando cada vez más popularidad en todo tipo de celebraciones, ya sean de niños o adultos.

En la actualidad, el láser tag despedida de solteros se ha convertido en una de las actividades preferidas por los novios para celebrar este momento especial por todo lo alto.

Empresas de entretenimiento como Asilvestrats, en su compromiso por garantizar la mayor diversión para el futuro marido y sus amigos, se encargan de organizar el montaje de escenarios de láser tags en cualquier lugar, desde espacios mínimos, hasta grandes extensiones. Planifican toda la logística necesaria para asegurarse de que la experiencia sea inolvidable.

Juegos de láser tag para despedidas de solteros La despedida de soltero tiene que ser divertida y una actividad que puede ser inolvidable para celebrar este día con amigos es el láser tag. Asilvestrats dispone de todos los equipos necesarios para crear la pista de láser tag, con la ventaja de que, una vez recogido, todo el espacio vuelve a la normalidad. También cuentan con chalecos receptores y pistolas artificiales de láser que tienen un alcance de hasta 450 metros. Los impactos no causan dolor y no manchan la ropa.

Todo el juego está controlado por un sistema electrónico de emisores infrarrojos, totalmente inofensivos para la vista. Dispone de sensores que registran los impactos recibidos mediante sonidos y luces, con lo cual, no existe la posibilidad de que un jugador haga trampas durante el juego. En el caso de la eliminación de un miembro del equipo, el sistema desactiva automáticamente su arma para evitar confusiones.

El juego se puede practicar tanto de día como de noche, sin ningún tipo de limitaciones. Durante el juego, cada equipo puede ir escalando nuevas etapas y misiones de manera estratégica y muy divertida. Los interesados en adquirir el servicio de montaje de láser tag pueden acceder a la página web de Asilvestrats y solicitar un presupuesto personalizado a través de correo electrónico o llamada telefónica.

Especialistas en láser tag a domicilio en Barcelona Asilvestrats es una empresa referente en el sector de entretenimiento en Barcelona, que se dedica a organizar la logística necesaria para ejecutar tanto el juego láser tag como archery tag. Ambas actividades están dirigidas a cualquier tipo de evento, como fiestas infantiles, despedidas de soltero, actividades de team building y cualquier otra actividad.

Asimismo, se dedican a realizar entrenamientos para competidores principiantes. Imparten clases con ejercicios básicos y técnicas de supervivencia que ayudan a los jugadores a esquivar a sus oponentes y a dominar el escenario como todos unos profesionales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.