La importancia de elegir un buen champú, por Icaro Salon Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 12:46 h (CET)

Cualquier persona busca lucir un cabello fuerte, sano, sedoso y brillante, razón por la que siempre se intenta utilizar los mejores productos. En este sentido, el champú es la base de cualquier tratamiento capilar, por eso, elegir champú adecuado influirá notablemente en el cuidado y aspecto del cabello y, sobre todo, en su crecimiento.

Aunque, muchas veces, se cree que cualquier producto vale, no es así. Igual que existen diferentes tipos de piel, también existen diferentes tipos de cuero cabelludo y cabello. Así que el primer paso para elegir un buen champú es saber como es el cabello y, aún más importante, el cuero cabelludo, para ir a la base y tener ese pelo fuerte y sano que siempre se ha deseado.

Se deben buscar productos que no contengan siliconas ni sulfatos demasiado agresivos que arrastren la barrera de protección de la piel.

El primer paso es conocer las necesidades que presenta el cabello. Hay que tener muy en cuenta que, por un lado, va el cabello, y por el otro, el cuero cabelludo, así que nunca se va a tratar igual.

Primero de todo, hay que fijarse en el estado de la piel, si presenta alguna alteración (si tiene tendencia a la grasa, si es seco, si tiene descamación o algún tipo de irritación o inflamación…) o alguna patología tipo dermatitis o psoriasis.

Si es así, hay que centrarse en tratar esa alteración y encontrar el champú indicado para que regule la barrera hidrolipídica y la restaure, aportando la protección necesaria para equilibrar el manto de la piel.

Cualquier alteración a largo plazo es perjudicial para el cabello, ya que influye notablemente en su correcto crecimiento, siendo este el causante de muchos problemas como la caída, pérdida de densidad o rotura de las fibras capilares.

Cabello graso La parte superior está excesivamente hidratada por un exceso de sebo y la punta queda deshidratada, ya que ese exceso de sebo asfixia el cabello y queda completamente seco. Por lo que, a la larga, las puntas siempre se acaban partiendo. Se trata con productos purificantes, que limpien en profundidad el folículo piloso y que sean antiinflamatorios para parar la producción de la glándula sebácea.

Cuero cabelludo seco Carece del nivel adecuado de hidratación. Presenta la piel completamente blanca, deshidratada e incluso puede aparecer caspa, picores, irritación y tirantez. Lo que influye notablemente en que el cabello esté seco, encrespado y quebradizo. Se trata con productos que aporten los nutrientes necesarios para restablecer el manto de la piel, devolviéndole la elasticidad y la hidratación necesaria.

Caspa Exceso de células muertas acompañado de picor, tirantez y, en ocasiones, irritación. Puede ser seca o grasa, en cualquier caso, hay que hacer una limpieza profunda, incluso una exfoliación para arrastrar las escamas pegadas al cuero cabelludo y, según el tipo de caspa, mantenerlo con un champú que regule todo ese proceso de descamación.

Caída Hay que ver la causa que ocasiona esa caída, si es interna (hormonal, alimentación, medicamentos o cambios metabólicos) o externa, ya que muchas veces viene causada por un cuero cabelludo desequilibrado.

Si el cuero cabelludo está sano y equilibrado, hay que centrarse en el cabello para sacarle el máximo partido.

Cabellos con color: Champús ligeramente ácidos. Ayudan a cerrar la cutícula para que la molécula del color no se pierda con los lavados. Prolongan notablemente el brillo haciendo que el color luzca mucho más vibrante

Cabellos finos Son ligeramente astringentes. Aportan una hidratación justa y necesaria para mantener el volumen sin aportar peso. Ayudan a engrosar la fibra del cabello para que no se apelmace.

Cabellos rizados Proporcionan la humedad necesaria sin apelmazar la raíz, manteniendo el volumen pero controlando el frizz. Ya que suelen ser cabellos secos y un poco encrespados.

Cabello grueso Proporcionan mucha nutrición, aportan peso y previenen el encrespado. Ya que son cabellos que suelen caracterizarse por su volumen y densidad.

Motivos por los que es importante buscar asesoría para elegir el champú adecuado La asesoría profesional de un experto garantiza el éxito de la elección del champú. En el salón de belleza en Barcelona Icaro Salon, los clientes podrán encontrar asesores especializados expertos en realizar diagnósticos capilares.

Si se quiere profundizar sobre el tema, se puede consultar a sus profesionales en la web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.