Wuchen, el Implacable, llega a la Isla Morus en Naraka: Bladepoint

jueves, 20 de enero de 2022, 17:22 h (CET) Descubrir las habilidades de Wuchen, el nuevo héroe, aquí: https://www.youtube.com/watch?v=cm1xKzJhVRI 24 Entertainment se complace en anunciar que Wuchen, el Implacable, ya está disponible para todos los jugadores de NARAKA: BLADEPOINT.

Como Maestro de Portales, Wuchen es un personaje basado en la espada que ofrece a los jugadores una movilidad sin precedentes. El sacerdote taoísta puede invocar cinco espadas mágicas y usarlas como proyectiles, y también tiene la capacidad de teletransportarse a sí mismo y a sus compañeros de equipo.

A continuación, se detalla más información sobre el personaje:

Género: Masculino.

Arquetipo: Sacerdote taoísta.

Personalidad: Ambicioso; arrogante; manipulador; frío; enigmático.

Le gusta: la comida cruda y vegana; el poder sobrenatural ilimitado.

No le gusta: los alimentos fermentados; los Heralds.

Estatus actual: Contendiente de los planes de los Heralds para la Máscara de la Inmortalidad.

Habilidades:

Habilidad especial: Spirit Blades - Array

Wuchen manipula el Qi a su alrededor, formando 5 Espadas Espirituales de la nada que flotan a su lado durante 60 segundos. Éstas no se pueden disparar manualmente, sino que apuntarán de manera automática a cualquier enemigo cercano a Wuchen.

Habilidad definitiva: Tai Chi Rift - Portal

Con Tai Chi Rift - Portal, los jugadores podrán apuntar a un lugar a menos de 50 metros y abrir un [Tai Chi Rift Portal] que conectará el punto seleccionado con su ubicación. Estos portales duran 120 segundos y se pueden implementar mientras el jugador está siendo atacado.

Para obtener más información sobre NARAKA: BLADEPOINT, se pueden visitar los siguientes enlaces:

Cuenta de Twitter oficial de NARAKA: BLADEPOINT

Página de la tienda de Steam

Canal de YouTube oficial de NARAKA: BLADEPOINT

Acerca de 24 Entertainment

24 Entertainment es un estudio de videojuegos chino fundado por un grupo de artistas, ingenieros y diseñadores, todos ellos veteranos de la industria. El estudio tiene una visión inclusiva, y uno de sus objetivos reside en acercar las culturas orientales a jugadores de todo el mundo a través de tecnologías de vanguardia aplicadas a los videojuegos.

Vídeos

Wuchen, el Implacable en Naraka Bladepoint



