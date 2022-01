2btube amplía su negocio en Latinoamérica con la compañía de entretenimiento 2bLatam Comunicae

jueves, 20 de enero de 2022, 17:26 h (CET) Touché Films, la empresa productora de Enchufe.tv, Dedicada a mi ex, Mortal Glitch y Misfit se convierte en 2bLatam a partir del 2022 junto a la empresa española 2btube. No solamente es un cambio de marca o imagen, sino una ampliación en sus áreas de negocio, producción y servicios para toda la región. Con oficinas en México y Ecuador y gracias a su expertise en contenidos digitales y cinematográficos, 2bLatam es ahora una red de entretenimiento latinoamericana con la influencia de 2btube El impacto que las redes y los creadores de contenido tienen hoy en día en las formas de entretenimiento y hábitos de consumo de las diversas audiencias, suponen una gran oportunidad para las marcas de conectar con segmentos de usuarios nuevos o específicos.

Touché Films, alineándose a estas nuevas tendencias en el ámbito digital de productos de entretenimiento y bajo el paraguas de la empresa 2btube, líder mundial en audiencias jóvenes hispanoparlantes y representantes de más de 500 talentos en el mundo digital, pasa a ser 2bLatam, un network de entretenimiento enfocado en el mercado de América Latina.

El grupo 2b cuenta con oficinas en España, Estados Unidos, México, Ecuador y siete años de experiencia en manejo de creadores y canales de marca. Por su parte Touché Films, con 10 años de experiencia en producción de contenido de humor y a cargo del canal de Youtube, Enchufe.tv, el canal de comedia en español con más éxito y seguidores a nivel mundial se transforma en 2bLatam y amplía su alcance en términos de servicios y tipos de productos.

2bLatam se establece en torno a cuatro áreas fundamentales de servicios y creación:

Agencia Creativa: Área enfocada en el desarrollo de contenidos publicitarios para marcas combinando innovación, creatividad y estrategia para multi plataformas digitales.

Área enfocada en el desarrollo de contenidos publicitarios para marcas combinando innovación, creatividad y estrategia para multi plataformas digitales. 2bOriginals: Área de creación de contenido premium y producción de películas y series dirigidas a públicos jóvenes.

Área de creación de contenido premium y producción de películas y series dirigidas a públicos jóvenes. Creadores: Red de creadores y talentos con más de 50 canales en Latinoamérica y oportunidades de pauta en inventarios, colaboraciones y sponsors. Optimización de canales y crecimiento de comunidades. Derechos - Content ID y monetización en redes sociales para marcas o empresas que lo requieran.

Red de creadores y talentos con más de 50 canales en Latinoamérica y oportunidades de pauta en inventarios, colaboraciones y sponsors. Optimización de canales y crecimiento de comunidades. Derechos - Content ID y monetización en redes sociales para marcas o empresas que lo requieran. Enchufe.tv: el canal de comedia en español número 1 del mundo con más de 50 millones de seguidores en las plataformas digitales, más de 8.000 millones de views desde su lanzamiento y distribución por plataformas AVOD, cable y televisión abierta en Latinoamérica y Estados Unidos. Gracias a esta expansión en varias áreas de servicios para empresas y marcas, 2bLatam se convierte en una red de entretenimiento capaz de producir contenidos propios de calidad que cautiven a nuevos públicos y, a la vez, conectándose con las audiencias que las marcas están buscando.

Según Arturo Yépez, CEO de 2bLatam: "Tres años después de la venta de Touché Films a 2btube, y tomando como ventaja los logros de Enchufe.tv en torno a un humor que logra viajar en una región tan diversa como Latinoamérica, asumimos el reto, junto a 2btube, de llevar contenidos de calidad a más plataformas, marcas, audiencias y comunidades digitales".

