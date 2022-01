¿Qué es y cómo funciona un túnel de congelación?, por Aacore Supply Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 12:33 h (CET)

Para el mantenimiento y cuidado de la mayoría de alimentos, la cadena de frío resulta indispensable para que estos no se dañen antes de tiempo y no desarrollen bacterias que en el momento de consumo puedan ser perjudiciales para la salud de una persona. Sobre todo, durante los largos tiempos de desplazamiento.

En esta línea, existen varios servicios que permiten que los alimentos lleguen a las temperaturas bajas adecuadas para su conservación y almacenamiento. Uno de los más conocidos y eficaces es el túnel de congelación en el que los productos alcanzan un nivel de frío rápidamente y es un mecanismo en el que Aacore Supply es experto en el mercado.

Funcionamiento del túnel de congelación Este mecanismo que logra mantener y garantizar la cadena de frío de los alimentos como verduras, frutas, pescados o carnes, consiste en congelar rápidamente los alimentos a través de maquinaria industrializada.

Estos aparatos pueden adaptarse a cada industria y están fabricados con materiales que no dañan o afectan los productos desde ningún punto.

Es importante mencionar que deben ser estructuras cerradas y herméticas que garanticen el mínimo escape del frío, así como un fácil mantenimiento y limpieza que, además, sea seguro para los trabajadores y las personas que lo manipulen.

En definitiva, son fundamentales para que se cumpla la cadena de frío de alimentos preservando la calidad de los mismos, dando paso a una congelación homogénea y rápida, lo que optimiza los tiempos de despacho, entre otras actividades relacionadas con el proceso.

Importancia de mantener la cadena de frío de los alimentos Congelar productos es una de las opciones más eficientes para su conservación. Permite que diferentes tipos de alimentos mantengan sus valores nutricionales, además de prevenir la reproducción de microorganismos que afectan los alimentos y pueden llegar a ser perjudiciales para el consumidor. En esta línea, si se rompe con la cadena de frío, los productos pueden deteriorarse y ser foco de bacterias.

Los túneles de congelación permiten que empresas de alimentos puedan trabajar de manera más óptima, brindando servicios con toda la normativa de higiene y tratamiento de alimentos seguros y viables para el ser humano, lo que los hace más competitivos en el mercado y con el uso de herramientas a la vanguardia.

En Aacore Supply son expertos en este ámbito y ofrecen atención y asesoramiento personalizado a todo aquel que lo necesite. Se puede consultar su página web, donde disponen de información más detallada.

