SATECMA renueva la colaboración como empresa amiga de UNICEF para 2022

PYMES Amigas es un programa de UNICEF España especialmente diseñado para la pequeña y mediana empresa SATECMA proseguirá en 2022 apostando y ampliando su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), con nuevas acciones solidarias. En este sentido, SATECMA ha renovado su colaboración con el programa PYMES Amigas de UNICEF España, que está especialmente destinado a pequeñas y medianas empresas con voluntad de aportar su granito de arena a la mejora de las condiciones de poblaciones de riesgo.

El programa apoyado por SATECMA tiene por objetivo lograr captar fondos que se destinarán a proteger los derechos de los niños en África, especialmente el derecho a la educación y a poder contar con una escuela, así como tomar medidas para garantizar la salud y alimentación de los niños con menos recursos.

“Desde SATECMA se considera muy necesario seguir apoyando la escolarización de millones de niños que viven en África y que han sido golpeados por la pandemia de COVID-19. Lamentablemente, muchos niños de África no reciben la educación, el agua, las medicinas o la alimentación que a menudo no tienen en sus hogares. Además, la mayoría de ellos no tiene acceso a materia escolar o a Internet, algo tan común en Occidente. De este modo, en SATECMA se renueva el acuerdo de colaboración con UNICEF y se aporta así el granito de arena para reducir el impacto de esta crisis sanitaria y educativa”, subraya Omar Cuadrado Hernández, presidente de la compañía.

UNICEF recuerda cada año cómo millones de niños no pueden acceder a la educación, una situación que se ha complicado por el cierre de escuelas debido al COVID-19. La campaña de UNICEF se estructura en diversos ejes siempre con el objetivo de proteger los derechos de los niños y garantizarles su educación y otros servicios que solo reciben en las escuelas, como el acceso a medicinas y alimentos.

“Desde SATECMA se confía nuevamente con este programa de UNICEF porque garantiza que todos los niños puedan tener acceso a una educación de calidad, así como proveerles de medicamentos, alimentación y agua potable”, afirma Ángel Luis Vázquez Torres, CEO de la empresa.

Sobre SATECMA

“Química y tecnología en armonía con la naturaleza” es un eslogan acuñado hace más de 40 años que define la misión misión. Satecma es una empresa líder del sector químico que aporta soluciones avanzadas tecnológicamente para sectores tan diversos como la construcción, la industria, ganadería y agricultura, de forma respetuosa con el medioambiente. En Satecma se es como partner tecnológico de los clientes, aportando, no solo productos, sino soluciones de alto valor añadido que rentabilicen sus explotaciones.