SATECMA cierra un año 2021 marcado por la innovación y el refuerzo de la responsabilidad social

jueves, 20 de enero de 2022, 16:54 h (CET) La industria de productos químicos sigue dando pasos adelante en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, mientras desarrolla nuevos productos para reforzar su cartera destinada a diversos ámbitos económicos, como la agricultura y la construcción SATECMA cierra 2021, un año nuevamente marcado por la pandemia de coronavirus, y en el que ha consolidado su apuesta por la comercialización de productos más sostenibles y por la responsabilidad social corporativa.

El año 2021 empezó marcado por un fenómeno meteorológico, Filomena, que cubrió de nieve todas las instalaciones de SATECMA en Madrid. No obstante, el mayor reto ha seguido siendo la pandemia. En este sentido, SATECMA ha continuado impulsando la innovación y ha comercializado varios productos desinfectantes viricidas y bactericidas que han sido avalados y publicados en el listado del Ministerio de Sanidad. En concreto, TECMA BAC CLEANER y TECMA OFF C19, dos productos indispensables en la lucha contra el coronavirus.

A lo largo de estos meses, miles de litros de limpiadores hidro-alcohólicos, desinfectantes de superficies, desinfectantes de contacto y aéreo, desinfectantes clorados, jabones y detergentes específicos para las zonas de contacto, han sido fabricados en las plantas de producción de SATECMA.

Ampliación de las políticas de RSC

SATECMA continúa dando pasos de gigante para consolidar su política de Responsabilidad Social y Corporativa (RSC) gracias a su apuesta por las acciones solidarias. En este sentido, SATECMA ha renovado su participación en el programa PYMES Amigas de UNICEF España, que está especialmente destinado a pequeñas y medianas empresas con voluntad de aportar su granito de arena a la mejora de las condiciones de poblaciones de riesgo.

Asimismo, SATECMA ha demostrado nuevamente su faceta más solidaria con sendas donaciones de productos de desinfección y limpieza a Cáritas (Alcalá de Henares) y a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Participación en Fruit Attraction

Tras un año difícil por el contexto de pandemia, SATECMA regresó a la feria más importante del sector agrícola, Fruit Attraction, celebrada en IFEMA del 5 al 7 de octubre de 2021.

En el marco de la feria, SATECMA presentó diversos productos especiales focalizados en mejorar los cultivos agrícolas, como son los fertilizantes TECMA FOL CRECIMIENTO, que mejora la aptitud fisiológica del cultivo previa a su entrada en producción y TECMA FOL MADUREZ, que favorece los procesos fisiológicos de engorde y maduración de frutos. Además, la empresa química presentó su nuevo producto diseñado para el tratamiento de balsas de riego, el TECMA BLUE AQUA, que actúa de forma física como filtro reductor de la radiación solar impidiendo así la proliferación de algas al anular la función fotosintética. No podía faltar en la feria el TECMA PERMA 50 HDT, uno de los productos más conocidos de la compañía, que está especialmente indicado en tratamientos de limpieza y acondicionamiento de sistemas de riego, y almacenamiento de agua no potable.

“Para SATECMA, 2021 ha sido un año más esperanzador con relación a la pandemia, en el que se ha apostado nuevamente por la innovación y por duplicar los esfuerzos en materia de respeto al medio ambiente y por la responsabilidad social corporativa. Además, supone una alegría la vuelta de la feria más importante para la empresa, la Fruit Attraction. En donde un año más SATECMA ha participado, tras un periodo complicado para el país debido a la pandemia. Hay mucha ilusión por continuar creciendo este 2022 gracias a la renovada confianza de los clientes”, manifiesta Omar Cuadrado Hernández, presidente de la compañía.

Sobre SATECMA

“Química y tecnología en armonía con la naturaleza” es un eslogan acuñado hace más de 40 años que define la misión. Satecma es una empresa líder del sector químico que aporta soluciones avanzadas tecnológicamente para sectores tan diversos como la construcción, la industria, ganadería y agricultura, de forma respetuosa con el medioambiente. En Satecma se es como partner tecnológico de los clientes, aportando, no solo productos, sino soluciones de alto valor añadido que rentabilicen sus explotaciones.

