HousinGo by David de Gea firma un convenio con The University of Edinburgh para prácticas de universitarios

jueves, 20 de enero de 2022, 16:22 h (CET)

jueves, 20 de enero de 2022, 16:22 h (CET) El primer estudiante, que cursa el último año del grado de español y francés, estará en las oficinas de HousinGo en Madrid hasta finales de mayo. David de Gea, CEO de la inmobiliaria, está en trámites con otras universidades internacionales y españolas para atraer becarios a la empresa La inmobiliaria "HousinGo by David de Gea", con dos oficinas en el Barrio de Salamanca de Madrid, comienza a recibir a los primeros universitarios europeos para realizar las prácticas de su carrera en la empresa. Para ello, HousinGo ha firmado un convenio de colaboración con "The University of Edinburgh" (ubicada en Escocia y perteneciente al conocido Russell Group), recibiendo así a su primer alumno, un joven estudiante de doble nacionalidad británica/española, que cursa estudios de español y francés en la que es considerada la tercera universidad del Reino Unido, solo superada por la de Oxford y la de Cambridge. "Vengo de pasar tres meses de prácticas en un despacho de abogados en París. Estar en HousinGo me va a ayudar ahora no solo a introducirme en el mundo inmobiliario, sino también a conocer una empresa desde dentro. Por otro lado, Madrid es una de las capitales de moda a nivel mundial y, concretamente en el Barrio de Salamanca, se están llevando a cabo importantes transacciones de compraventa e inversiones inmobiliarias que me aportarán un visión más global de los negocios", según el propio estudiante Jamie Seed, el joven de 21 años que se incorporó el pasado día 17 de enero a la oficina de HousinGo en la calle Serrano de Madrid y donde permanecerá hasta que el 27 de mayo finalice sus prácticas.

HousinGo cuenta para ello con la ventaja de que su CEO y fundador, David de Gea, tiene 25 años (un dato muy atractivo para los jóvenes universitarios), el Grado de "International Business" cursado en la Universidad de Europea de Madrid, y varios estudios en IE Business School como el Máster en "Investigación de mercados y comportamientos del consumidor" y el Programa Ejecutivo en "Dirección de Empresas Inmobiliarias" con capacitación RICS. El propio De Gea apunta que "hace muy poco que dejé de ser universitario. Estuve estudiando en California y en Londres y conozco muy bien las necesidades que tenemos en esos momentos y lo que nos puede aportar una empresa donde, además, te puedas sentir identificado con tus compañeros por cercanía de edad o académica. Y en HousinGo tenemos claro que esos componentes se dan, razón por la que nos ofrecemos a dar cabida en nuestro equipo a estudiantes en prácticas y becarios. Esto es solo "la punta del iceberg" de lo que HousinGo será de inmediato: una empresa con proyección futura, en continua expansión, donde no solo se hace negocio sino también escuela. Creemos que es la mejor manera de aportar crecimiento y desarrollo a las nuevas generaciones. Además de mucho trabajo y constancia, es necesaria la formación para profesionalizar tu negocio". Entre las pretensiones de David de Gea para con Jamie, están las de que conozca el CRM de la empresa, distinga entre los distintos portales inmobiliarios, comercialice junto a otros compañeros, lleve a cabo servicio de captación de nuevo producto e interactúe con las diferentes redes sociales corporativas. De hecho, el CEO de HousinGo está en trámites con otras universidades españolas para atraer becarios a la empresa.

"HousinGo by David de Gea", empresa inmobiliaria perteneciente a la mercantil David de Gea, S.L., actúa principalmente en el Barrio de Salamanca de Madrid, especializándose en la compraventa y alquileres de inmuebles (viviendas, oficinas y locales comerciales). Entre los servicios de asesoramiento e intermediación de HousinGo, cuenta la figura reglada del Personal Shopper Inmobiliario, creada especialmente para aquellos clientes con necesidades más particulares como residentes fuera de la capital o búsqueda de productos muy específicos (negocios, inversión, etc.). HousinGo cuenta actualmente con dos oficinas en el Barrio de Salamanca: en calle Ayala 62 y Serrano 81.

