Balón digerible para perder peso en Femme Vigo

jueves, 20 de enero de 2022, 12:02 h (CET)

El método del balón gástrico digerible llegó a España para quedarse. Como lo último en tratamientos para bajar de peso a través del cambio de los hábitos alimenticios, es el dispositivo médico más vendido en el mundo y su efectividad está comprobada en más de 28.000 procedimientos a nivel mundial.

La razón de tanta aceptación es que un tratamiento de 6 meses garantiza la pérdida de entre el 10% y el 15% del peso. Otra de sus virtudes es que su colocación no precisa de ninguna intervención quirúrgica.

¿En qué consiste el balón gástrico digerible? El balón gástrico digerible es una metodología que se ha venido depurando en los últimos años y consiste en una cápsula que se ingiere con agua. Una vez dentro del estómago se llena el balón hasta con 550 cc de suero, haciendo que ocupe buena parte de este órgano.

El balón lleno hace que la persona se sienta satisfecha disminuyendo sus porciones de comida. El dispositivo viene equipado con una balanza de bioimpedancia que sirve para monitorear el peso. Igualmente, se usa para medir el porcentaje de grasa, de agua y masa muscular del cuerpo.

La información se comparte con el equipo médico, que va adaptando la dieta en función de la evolución de la persona que hace el tratamiento. Después de 4 meses, el balón se elimina de manera natural sin requerir de ninguna intervención quirúrgica para su retirada. Esto exime la necesidad de la intervención endoscópica tradicional, especialmente para pacientes que no requieren una gran pérdida de peso.

El tratamiento en la Clínica Femme de Vigo En España, uno de los centros que aplica este tratamiento es la Clínica Femme de Vigo. Esta forma parte del enfoque de medicina estética integral para devolver a las mujeres la juventud, el vigor y la apariencia juvenil que han ido perdiendo. El balón digerible para perder peso de Femme ayuda a recuperar el equilibrio necesario del organismo.

El Método de Medicina Estética Integral de la Mujer trabaja lo que en esta clínica se denomina el concepto de juventud real femenina. Engloba los 4 puntos donde se evidencian los rasgos de envejecimiento prematuro en las mujeres. Estos son el cabello (capilar), en el rostro (facial), en el cuerpo (corporal) y en el suelo pélvico (óseo).

El balón gástrico digerible forma parte del tratamiento en el caso de que la masa corporal de la paciente esté por encima de lo proporcionalmente adecuado, ya que ayuda a reeducar al organismo y con una asistencia integral y permanente se adquieren hábitos de alimentación más sanos y moderados. Esto ayuda al objetivo de rejuvenecer el organismo desde dentro y de manera integral.

