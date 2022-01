La vigilancia de las marcas y patentes, por Heda Vigila Emprendedores de Hoy

Una marca registrada es un bien privado cuyo derecho prioritario es del propietario. Es casi imposible que se registren dos marcas iguales para la misma actividad, aunque sí es factible que haya otra que presente similitud fonética, semántica, estructural o versionada.

La clave para evitar una situación de estas características es la vigilancia de las marcas. En este sentido, la agencia Heda Vigila es la única que ofrece un servicio específico de vigilancia para evitar el registro de marcas posteriores idénticas o similares. La empresa también brinda un servicio de custodia similar que se aplica a las patentes.

El problema de la confusión de las marcas a través de un ejemplo Los programas informáticos convencionales que se utilizan para el registro de marcas o patentes son capaces de encontrar duplicaciones y emitir un alerta, pero no detectan analogías de distinto tipo. El funcionario que instruye el procedimiento administrativo, a su vez, examina los motivos absolutos de denegación, pero no se inmiscuye en la evaluación de los motivos relativos, donde entra el riesgo de confusión.

A través de un ejemplo que elaboraron los expertos de la agencia Heda Vigila, el problema queda aún más claro. Si alguien solicita el registro de “Pastelería Dulciclair”, las marcas posteriores que sean idénticas o similares, y por lo tanto se presten a confusión, no serían denegadas. Para ello, es necesario oponerse y, previamente, vigilar.

Algunas similitudes fonéticas posibles, en este caso, serían “Tulciclair”, “Duldiclair” o “Dulcicler”. También se puede dar el caso de que haya semejanzas separativas como “Dulci Clair”, sinónimos en español como “Confitclair” o en otros idiomas como “Sweetclair”. Sin vigilancia, todas estas denominaciones que generan confusión en torno a “Dulciclair” y que, por lo tanto, afectan el derecho del propietario de la marca, podrían ser registradas sin oposición.

Cómo funciona el sistema de vigilancia de Heda Vigila El plan de vigilancia de Heda Vigila funciona con un software que cruza a diario las marcas que se busca proteger con las que son solicitadas y publicadas posteriormente en los boletines nacionales, comunitarios e internacionales. Para detectar aquellas que coincidan total o parcialmente, el personal de la agencia junto con el cliente, si es que desea participar, elaboran a mano un listado que comprende todas las analogías con la marca vigilada.

Ningún otro programa informático convencional detecta la absoluta identidad fonética que se puede lograr entre dos palabras que se escriben de forma distinta y, menos aún, las múltiples variables creativas que también pueden generar confusión. El software Heda Vigila realiza la comparación específica del listado que se le proporcione y emite una notificación por correo electrónico de forma automática con cada cruce positivo que encuentra.

De esta manera, la agencia Heda Vigila proporciona un servicio eficaz para custodiar el derecho de propiedad sobre marcas y patentes.

