Aliviar dolor de hernia discal con fisioterapia, sin cirugía, es la especialización de la Clínica Viasalud Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 11:47 h (CET)

La protrusión de alguno de los discos de la columna vertebral originan lo que se conoce como una hernia discal. Este problema, que suele ser muy común, puede impedirles a las personas llevar una vida normal, ya que es capaz de ocasionar malestares intensos como dolores en los brazos, las piernas, en los muslos y en las nalgas, hormigueo y debilidad que, incluso, puede hacer que el afectado no pueda moverse.

Por lo general, la solución que se le ofrece a la mayoría es una intervención quirúrgica. No obstante, la Clínica Viasalud, ubicada en la ciudad de Valencia, brinda un tratamiento para aliviar dolor hernia discal sin cirugía, una opción que ha mejorado significativamente la vida de muchos pacientes.

Clínica Viasalud y su tratamiento para aliviar el dolor de hernia discal sin cirugía En Clínica Viasalud, disponen de un área de fisioterapia donde ejecutan un tratamiento para aliviar el dolor de hernia discal sin cirugía, realizado por especialistas en el área.

El tratamiento de los pacientes es totalmente personalizado, ya que los fisioterapeutas del centro de salud aseguran que todo depende de cada caso en particular.Pueden optar bien sea por un ultrasonido, una termoterapia, una acupuntura o una punción seca, entre otras opciones más. Además, todos los procedimientos incluyen terapia manual para atacar el problema directamente en el área afectada.

Los especialistas en fisioterapia de Clínica Viasalud precisan que quienes han optado por estos tratamientos han experimentado una considerable mejoría y se han librado de los dolores de espalda, de las extremidades superiores e inferiores, de cabeza y a los mareos, algo muy importante que les ha permitido llevar una vida cotidiana normal, caminar, correr y dormir sin ningún tipo de molestia.

Recomendaciones para las personas con hernia discal Las hernias discales pueden aparecer con el transcurrir de los años, es decir, por el factor de la edad. No obstante, hay muchas consideraciones que las personas deben tomar en cuenta para evitarlas, ya que pueden generarse por muchas causas más.

Uno de los factores de riesgo es el sobrepeso, por lo que se recomienda a las personas mantener un peso idóneo, algo que se puede lograr a través de una alimentación sana y balanceada y con actividad física regular.

Evitar las malas posturas también es vital para prevenir una hernia discal, sobre todo aquellas personas que realizan ejercicios con peso. Las posiciones estáticas también suelen ser contraproducentes. Es decir, estar sentado o parado durante muchas horas, por lo que se recomienda evitarlas a toda costa.

El cuidado de la columna vertebral debe ser una prioridad para todos los seres humanos para el buen funcionamiento del cuerpo y, sobre todo, para la protección de la médula espinal. Para ello, existen aliados como Clínica Viasalud, que ofrece los tratamientos más innovadores.

