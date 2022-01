Clínica Trevi explica en qué consiste la rinomodelación sin cirugía Comunicae

jueves, 20 de enero de 2022, 13:18 h (CET) La rinomodelación es uno de los procedimientos tendencia ya que la nariz es el rasgo del rostro que más llama la atención, otorga personalidad y conduce a la armonía facial. Además, consigue corregir los defectos de la nariz sin necesidad de pasar por quirófano y con resultados inmediatos. Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, lo explica todo acerca de este tratamiento médico estético no invasivo, rápido y con resultados inmediatos muy satisfactorios La rinomodelación es una técnica no invasiva y con un coste menor al de la rinoplastia que se ha convertido en tendencia mundial gracias a su fácil aplicación y la capacidad de corregir los defectos de la nariz evitando pasa por quirófano. Su función es corregir las irregularidades en un procedimiento sencillo, rápido, indoloro y totalmente ambulatorio.

Está indicado para todos los pacientes que quieren conseguir mejoría en la forma de la nariz. La rinomodelación permite corregir el caballete o afinar el aspecto de la nariz, consiguiendo la armonía del rostro. También, se pueden eliminar pequeñas imperfecciones que se producen en la curvatura final de la nariz, levantar la punta e incluso corregir pequeñas desviaciones.

La rinomodelación sin cirugía es un tratamiento cuyo procedimiento consiste en inyectar Ácido Hialurónico, con una aguja muy pequeña, directamente en las zonas previamente seleccionadas, generando un efecto de relleno y obteniendo resultados estéticos que mejoran la armonía facial.

El tiempo del procedimiento es de aproximadamente 35 minutos y tiene una duración de entre 6 a 12 meses, requiriendo volver a aplicarse después de este período. No se requiere quirófano y los resultados son inmediatos.

Los médicos que colaboran con Clínica Trevi, tienen años de experiencia y son expertos en rinomodelación mediante la aplicación de Ácido Hialurónico.

Acerca de Clínica Trevi

Trevi es una clínica de medicina y cirugía estética ubicada en Madrid y formada por un equipo de élite nacional (médicos estéticos, cirujanos estéticos, dermatólogos, esteticistas y médicos especializados). Ofrece servicios que van desde Cirugía Estética hasta Estética Integral.

En Clínica Trevi lo tienen claro, su objetivo es ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Trevi no es una clínica común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto de medicina y cirugía estética.

¿Dónde?

C/ Apolonio Morales 21 A - 28036 Madrid

clinicatrevi.com

@clinicatrevi

Clinica Trevi

