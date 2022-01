La solución Guardian NSG-M de Nozomi Networks recibe la certificación ANSSI-CSPN Comunicae

jueves, 20 de enero de 2022, 12:58 h (CET) La agencia nacional de Ciberseguridad de Francia (ANSSI) ha otorgado a la solución Guardian NSG-M de Nozomi Networks la certificación de primer nivel de seguridad (CSPN) para la seguridad OT e IoT Nozomi Networks Inc., la compañía líder en seguridad OT e IoT, ha anunciado hoy que sus sensores Guardian han sido sometidos a las rigurosas auditorias y pruebas de la Agencia Nacional Francesa de la Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI en sus siglas en francés), que le ha otorgado la Visa de seguridad para la certificación CSPN para su solución Guardian NSG-M (informe de certificación del producto versión 21.3 ANSSI-CSPN-2021/28). Guardian es la primera solución de seguridad OT e IoT de su clase en ser certificada por ANSSI por su capacidad para ofrecer una visibilidad, seguridad y supervisión seguras de los activos OT, IoT, IT, edge y cloud.

“Los estándares ANSSI para los sistemas de control industrial de la ciberseguridad se encuentran entre las normas más estrictas del mundo”, comenta el cofundador y director de tecnología de Nozomi Networks, Moreno Carullo. “La certificación CSPN atestigua la alta seguridad y la confianza de nuestra solución Guardian, que permite a nuestros clientes de todo el mundo medir su exposición al riesgo y las potenciales anomalías operacionales. Ofrece a las infraestructuras críticas ye industriales de las organizaciones la garantía de que cumplimos normas de seguridad muy estrictas dictadas por una autoridad nacional de ciberseguridad”.

Los visados de seguridad emitidos por la ANSSI hacen posible identificar fácilmente las soluciones más fiables y que cuentan con el reconocimiento de centros de evaluación autorizados tras una revisión exhaustiva realizada con rigurosos métodos de prueba. En particular, esta evaluación incluye numerosas pruebas de penetración y análisis en profundidad para asegurarse de que la solución cumple con los estándares correspondientes.

“La certificación ANSSI es una señal importante que subraya el compromiso de Nozomi Networks con sus clientes, pero también con sus socios. Es el caso, en particular, de los numerosos socios que han elegido la solución Guardian para desarrollar una oferta MSSP adaptada al contexto industrial y destinada a los operadores críticos y a los clientes de la OIV. El uso de un sensor OT certificado por la CSPN proporciona a nuestros socios MSSP una garantía adicional de calidad para sus propios clientes”, añade Vincent Dély, director de Ingeniería de Ventas Técnicas para EMEA de Nozomi Networks.

