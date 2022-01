Arkitex Pro Asistencia sigue creciendo y persigue la meta de convertirse en una de las principales empresas multiservicio de la capital española Emprendedores de Hoy

La empresa Arkitex Pro Asistencia ha ido creciendo, hasta que ahora ha logrado convertirse en una aliada estratégica de las principales compañías de seguros para el hogar de España, gracias a su profesionalismo. Su equipo de técnicos asegura que las perspectivas para este año son positivas, gracias a la reactivación de la economía en España.

Esta empresa, especializada en la gestión y retirada de amianto y de todos los residuos de este material, creó el negocio porque son apasionados por su trabajo y tienen como objetivo seguir creciendo y ser un referente para toda la Comunidad de Madrid.

Servicio integral para sus clientes Arkitex Pro Asistencia cuenta con un equipo de profesionales calificados, lo que les permite figurar en el Registro de Empresas por Riesgo del Amianto (RERA), siendo una de las pocas empresas de servicios de construcción que tiene este aval.

Sin embargo, no es el único servicio por el que han destacado en el mercado. Su extenso portafolio incluye la retirada de bajantes de uralita y su sustitución por otras de PVC. En este sentido, ofrece una solución integral, ya que su equipo puede hacer la revisión previa, diagnóstico, trabajo de retirada y sustitución de la uralita.

El mismo equipo de profesionales puede ocuparse de cerrar las mochetas, colocar el azulejo y volver a montar los muebles dejando todo como antes del inicio de las obras. Todo eso en menos de 72 horas, lo que permite al contratista no tener que buscar varias empresas para la realización de estas obras. Arkitex Pro Asistencia asegura que su modelo de atención 360º permite ahorrar mucho tiempo y dinero a sus clientes.

El completo portafolio de Arkitex Pro Asistencia Arkitex Pro Asistencia ha basado su modelo de crecimiento en la incorporación progresiva de nuevos servicios. Esto responde a varios criterios: el primero de ellos es su política de innovación continua para adaptarse a los requerimientos de los clientes. El segundo criterio es la acumulación de experiencia por parte de su personal y el tercero y último, pero por eso no menos importante, es la evolución que está habiendo en el propio mercado.

La empresa asegura que está preparada para abordar cualquier obra por difícil que esta sea. Esta empresa también lleva a cabo trabajos de rehabilitación de galerías, pozos y tuberías de saneamiento sin zanja y desatasco de saneamiento las 24 h los 365 días al año, sin incrementar el precio en las solicitudes urgentes (fuera del horario de trabajo). En la rehabilitación de fachadas, son expertos en la colocación del Sistema de Aislamiento Térmico Acústico (SATE).

Dentro de su filosofía de servicio integral la empresa ha incorporado uno de los mejores aparejadores de Madrid. Afirman que con eso pueden ayudar a sus clientes a tramitar los permisos necesarios, incluyendo licencias de obras y ocupación de vías públicas. Todo ello les permite competir con ventaja en un contexto donde el sector de la construcción promete ser uno de los ejes de la reactivación económica. Además, la empresa ofrece financiación a todos sus proyectos.

