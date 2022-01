Chile aterriza en FITUR 2022 Comunicae

jueves, 20 de enero de 2022, 12:22 h (CET) Un año más Chile está presente en FITUR 2022, la feria más importante para profesionales del turismo mundial, desde el 19 al 23 de enero en el stand 3E10 Esta mañana Chile ha inaugurado oficialmente su presencia en FITUR 2022. En el stand 3E10 ha tenido lugar el acto de corte de cinta de la mano de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Turismo, Andrea Wolleter. De esta manera se ha iniciado esta importante feria con la cual Chile tiene una larga relación.

Durante los días de feria, del 19 al 23 de enero, Chile cuenta con la presencia del equipo de la Oficina de Turismo de Chile, a través del Sernatur, y acompañan a 9 co-expositores.

‘Chile is back’ en FITUR 2022

Este año el stand de Chile tiene 150 metros cuadrados, y cuenta con un diseño innovador con diferentes espacios libres para permitir una mayor comodidad de recepción y celebración de reuniones. Además, el stand está decorado con jardines verticales que invitan a inspirar a todos los que se pasen por el 3E10 a viajar al país.

FITUR es una gran oportunidad para mostrar todos los atractivos del país. Un ejemplo es su reconocimiento en los World Travel Awards (WTA), también conocidos como los “Oscar del turismo”, que premiaron nuevamente a Chile como el Mejor Destino Mundial de Turismo Aventura. Esta es la sexta vez que Chile logra este galardón, fortaleciendo su reconocimiento como el principal país donde sus paisajes naturales y su geografía, forman un gimnasio natural para la realización de diversos deportes como el trekking, alpinismo, surf, rafting, entre otros.

El gran viaje de 2022 tiene que ser a Chile

Tras casi dos años de pandemia, las encuestas de viajes indican que el viajero pos-pandémico busca en 2022 poder realizar su próximo gran viaje. Aquél que es de larga distancia, con un itinerario de más de siete días en destino. También, las preferencias han cambiado, y ahora el viajero huye de las aglomeraciones y quiere disfrutar de la naturaleza.

Sin duda alguna, Chile y sus diversos contrastes geográficos y grandes espacios abiertos han sido históricamente un atractivo para los diferentes visitantes del mundo, pero ahora más que nunca, son estas características las que dan tranquilidad al viajero permitiéndole descubrir el país a través de sus espacios naturales y con poca aglomeración de personas.

Chile, uno de los países del mundo más rápidos en vacunación

Desde el comienzo de la Pandemia, Chile ha destacado por su rápido proceso de vacunación el cual ha permitido al país mantenerse dentro de los países más avanzados en este proceso. Actualmente más del 90% de la población objetiva está vacunada; y ya comenzó el proceso de la cuarta dosis en base a lo establecido por el Ministerio de Salud.

El 1 de noviembre el país abrió sus fronteras al turismo extranjero bajo una serie de requisitos:

• Estar vacunado y validar el certificado en mevacuno.gob.cl

• PCR con resultado negativo realizado en las 72h previas al viaje y PCR negativo a la llegada a Chile

• Rellenar electrónicamente la “Declaración Jurada para Viajeros” para generar un QR informativo

• Contar con un seguro de viaje médico de mínimo USD$30,000.

Con la nueva variante, conocida como ómicron, desde el 1 de diciembre se prohíbe la entrada a Chile a los extranjeros no residentes que hayan estado en los últimos 14 días en Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatini y Mozambique.

De esta forma, Chile afianza en este 2022 su relación histórica de participación en FITUR. Las autoridades chilenas aprovechan el marco de la cita profesional española para lanzar su campaña de promoción internacional ‘Chile, donde lo imposible es posible’; que incluye varias líneas estratégicas, desde el punto de vista de políticas públicas y promoción hasta el desarrollo de nuevos destinos, productos y servicios turísticos con la sostenibilidad, como eje conductor.

