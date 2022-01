¿Cuáles son los diferentes usos del aceite de ciruela?, por Pure Plum Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de enero de 2022, 10:32 h (CET)

A día de hoy, el aceite de ciruela es uno de los productos más innovadores dentro del campo de la cosmética, debido a su gran versatilidad. Se obtiene por medio del prensado en frío del hueso de la fruta y es de textura ligera y color dorado suave, lo que debe a su gran concentración de carotenoides, que son pigmentos naturales antioxidantes.

También es rico en vitamina E y tocoferoles, nutrientes que fortalecen el sistema inmunitario. La firma Pure Plum comercializa un aceite de hueso de ciruela vegano fabricado en Francia.

Beneficios que ofrece el aceite de ciruela El aceite de ciruela de Pure Plum procede de la región de Agen, en el suroeste de Francia, donde esta fruta se cultiva desde el siglo XII. Es un producto que se puede utilizar como cosmético en todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles o las propensas al acné o las alergias. Es apto para ellas porque no bloquea los poros, es antioxidante y funciona como un refuerzo natural para proteger a la piel de los efectos de los rayos ultravioletas del sol.

La aplicación del aceite de ciruela acelera la producción de colágeno y elastina. De esta forma, la piel mejora su elasticidad mientras se combate la sequedad y la hinchazón. Por otra parte, reduce la aparición de arrugas, manchas y líneas finas causadas por la exposición al sol. Con todo ello, tiene la capacidad de ofrecer un potente efecto rejuvenecedor. Además, al tener propiedades calmantes, es perfecto para combatir afecciones como el eccema o la psoriasis.

La consistencia ligera que caracteriza a este aceite hace que sea de rápida absorción y no deje residuos grasos, como puede suceder con otros productos a base de aceite. Funciona también como un hidratante diario y es perfectamente combinable con otros productos de cosmética para la piel.

Uso del aceite de ciruela de Pure Plum En general, el aceite de ciruela de Pure Plum es muy utilizado para aplicaciones en el rostro porque retrasa el envejecimiento que puede ser causado simplemente por el paso del tiempo o por otros factores como el estrés o los malos hábitos de alimentación. Por sus propiedades contra la hinchazón, es posible utilizarlo para reducir las bolsas que se forman debajo de los ojos.

El uso de este producto está recomendado por expertos reconocidos a nivel mundial. “Gracias a su concentración de vitamina A, el aceite de ciruela ayuda a refinar las arrugas, mejorar la elasticidad de la piel y favorecer la regeneración celular, lo que a su vez promueve un cutis más suave y uniforme”, aseguró recientemente la dermatóloga Michelle Green, una de las más reconocidas profesionales en este campo de la medicina que dirige una consulta en Nueva York.

Más allá de la piel, el uso del aceite de ciruela también es muy recomendado para la salud capilar. Al ser una fuente de vitamina E, es perfecto para tratar el cuero cabelludo seco e irritado, especialmente después de la aplicación de químicos. Tiene la capacidad de reavivar el cabello seco y quebradizo, suavizándolo e infundiéndole brillo. Además, al ser rico en ácido linoleico, el aceite de ciruela deja una sensación suave y sedosa en el cabello. Su textura liviana hace que todo tipo de pelo pueda absorberlo con rapidez. De este modo, consigue humectar el cabello sin dejarlo oleoso.

Todos estos beneficios capilares y dermatológicos han convertido el aceite de ciruela en uno de los protagonistas del sector de la cosmética y la salud.

