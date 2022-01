Potenciar la estrategia digital usando Pinterest y SocialGest

Las redes sociales son fundamentales para cualquier empresa emergente que quiera posicionarse en el mercado. Estas plataformas ofrecen múltiples herramientas de marketing que permiten potenciar las ventas y el alcance de una marca. Además de la efectividad de estas herramientas, el usuario puede sacarle mayor provecho si aplica ciertas técnicas o diferentes servicios de manera simultánea. En SocialGest, son especialistas en marketing digital,ya que son una plataforma paragestionar redes sociales, entre ellas Pinterest.

¿Cómo potenciar la presencia de una marca en Pinterest usando SocialGest? Una de las opciones publicitarias más atractivas del mercado es la plataforma de Pinterest, ya que los usuarios pueden conocer todo tipo de productos o servicios mediante imágenes y vídeos de alta calidad. Su presentación gráfica permite a las empresas mostrar sus productos a través de un catálogo de imágenes ordenadas, lo cual facilita el proceso de búsqueda para los clientes. SocialGest cuenta con una herramienta para gestionar redes sociales, lo cual permite la programación de pins de Pinterest y la visualización de las métricas de la misma. Esto permite al usuario gestionar efectivamente esta red social y potenciar su presencia digital mediante campañas de marketing en Pinterest. Esta red social es una gran oportunidad para todas las empresas, ya que les permite tener un tablero con imágenes llamativas y mejorar las ventas y tráfico.

¿Qué beneficios ofrece Pinterest? Pinterest, a diferencia de otras redes sociales como Facebook o Instagram, cuenta con mucho menos tráfico. Sin embargo, esto no es una desventaja, ya que quienes usan esta red social, normalmente, son personas que realmente quieren comprar. Otro punto a destacar es el coste de Pinterest que, al tener menos popularidad, la demanda por determinadas palabras claves no son tan elevadas como puede ser en Google o en Facebook. Esto no supone un problema debido a que las métricas son mucho más precisas que en otras plataformas porque tiene un target optimizado. Es decir, se obtiene una mejor relación calidad-precio. Al igual que otras redes sociales, Pinterest posee un sistema de inteligencia artificial de gestión y publicaciones automáticas. Con los servicios automatizados de SocialGest se podrá obtener mayor beneficio de todas las herramientas de Pinterest, ya que analiza los datos de la cuenta y las publicaciones.